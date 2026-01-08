Quién es la ciudadana estadounidense acribillada por la fuerza migratoria de Trump

Las autoridades estadounidenses revelaron la identidad de la mujer brutalmente asesinada por un efectivo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la represión que tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota, este miércoles. Se trata de Renee Good, una mujer de 37 años que era madre de tres hijos y hacía poco tiempo se había mudado a esa localidad estadounidense. Funcionarios de Trump denunciaron que ella era una "terrorista doméstica" que intentó atropellar a los agentes federales con su auto, lo que fue desmentido por testimonios de presentes en el lugar. Desde su círculo íntimo indicaron que su vida transcurría lejos de cualquier foco político. "Era ciudadana estadounidense, nacida en Colorado, sin antecedentes penales más allá de una multa de tránsito", aseguró su expareja, quien pidió no ser nombrado por temor a la seguridad de sus hijos.

"Renee era una de las personas más amables que he conocido", declaró su madre Donna Ganger al Minnesota Star Tribune, un medio local de la ciudad. "Era sumamente compasiva. Cuidó de la gente toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble", agregó sobre su hija.

Good era madre de tres hijos. Los dos mayores, de 15 y 12 años, eran producto de su primer matrimonio, de quién se separó hacía algunos años. Su hijo menor de 6 años era de un segundo matrimonio, de quien enviudó en 2023. En los últimos años se había dedicado principalmente al cuidado del hogar y de sus hijos, aunque anteriormente trabajó como asistente dental y en una cooperativa de crédito, según explicó su primer marido.

Artista y alejada de la política: el exmarido de Renee Good desmiente a Trump

"La música y la escritura eran parte central en su vida. Le gustaba cantar. Integró el coro en la secundaria y estudió canto en la universidad", agregó su primer esposo. También explicó que estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Virginia, donde en 2020 ganó un premio por una de sus obras, lo que fue confirmado por una publicación del departamento de inglés de esa institución.

Respecto a las acusaciones del trumpismo de que ella pudiera ser activista, su exmarido rechazó esa versión. Explicó que ella "no era activista, nunca participó en protestas y jamás manifestó interés en la política". La describió, en cambio, como una cristiana devota, profundamente espiritual, que en su juventud participó en viajes misioneros a Irlanda del Norte.

El asesinato de Renee ocurrió en el marco del operativo antimigrantes que ordenó el martes pasado Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, para reprimir a la comunidad somalí de Minneapolis. Lo calificó como "el más grande de la historia", el cual implicó el despliegue de 2.000 agentes federales. En el primer día de la puesta en marcha, los oficiales asesinaron a una mujer -que hoy se supo que era Good-, bajo el argumento de que en realidad quiso atropellar a los efectivos del ICE, cuando uno de ellos reaccionó disparándole a quemarropa a corta distancia. Noem defendió el accionar asesino con el pretexto de que la vida de los oficiales "corría peligro". El asesinato de Renee Good fue a pocas cuadras de la muerte también a manos de oficiales de seguridad de George Floyd en 2020.