Un oficial de migraciones mató a quemarropa a una mujer en una redada en Minneapolis

Un oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus sigas en inglés) disparó y mató a una mujer que iba en su auto en Minneapolis y lo justificó al decir que ella tenía la intención de atropellarlo. El ataque, que se produjo a pocas cuadras donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020, se da en el marco del operativo antimigrantes que lanzó Donald Trump y al que la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, calificó como "más grande de la historia".
La red social X se llenó de videos que muestran el momento en el que agentes de ICE se acercan al auto de la mujer y al ver que no frena, aunque es claro que no iba en dirección hacia los oficiales, uno de ellos le dispara a pocos metros. Varios de los videos publicados en X, muestran la rápida reacción de los vecinos de Minneapolis que les exigen explicaciones a los oficiales de ICE al grito de "asesinos". Ante el escándalo, la Secretaria de Seguridad Nacional denunció que la actitud de la mujer asesinada fue un "acto de terrorismo interno", y justificó los disparos del oficial en pos de salvarse.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, convocó a una conferencia de prensa de urgencia donde criticó el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y rechazó las afirmaciones de las autoridades federales de que el agente actuó en defensa propia. “No están aquí para generar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es brindar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están destrozando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando gente”.
Frey criticó el despliegue de 2.000 agentes del ICE en el estado de Minnesota que comenzó este martes por orden de Noem. "Ya están intentando presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirles a todos directamente que eso es una tontería", sumó el alcalde de Minneapolis.
Trump lanza redadas masivas
En diciembre del año pasado, el Gobierno anunció el despliegue de redadas masivas contra inmigrantes principalmente somalíes en Minnesota. El tenor del despliegue recuerda a los operativos en Chicago y California, poco después de la asunción de Trump. Minnesota tiene la comunidad somalí más grande del país; muchos se escaparon de la larga guerra civil en su nación y fueron acogidos en el estado limítrofe con Canadá por vastos programas sociales.