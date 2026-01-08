El último sorteo del Quini 6 dejó un nuevo millonario en Argentina.

Un apostador del Quini 6 acertó las seis cifras y se llevó el premio millonario en el sorteo de este miércoles 7 de enero en la modalidad de La Segunda. En total, el jugador se hizo de la suma de $ 1804 millones y la boleta se emitió en una agencia de la calle Suipacha, en la zona de Retiro.

Mientras que por la modalidad Siempre Sale hubo 34 ganadores en todo el país, que se repartieron el pozo de más de $ 307.400.000 al tener cinco aciertos. Para el sorteo del domingo 11 de enero se estima que habrá un pozo de $ 10.100 millones.

Los números ganadores del Quini 6

El apostador de la Ciudad de Buenos Aires ganó con los números 32 - 17 - 11 - 26 - 20 - 29, al ser el único se llevó el máximo pozo de su categoría perteneciente al sorteo 3337 del Quini 6. Mientras que los jugadores del Siempre Sale se llevaron $ 9 millones cada uno.

Todos los resultados del miércoles 7 de enero:

Tradicional del Quini 6 : 29 - 40 - 39 - 04 - 09 - 27. El pozo de más de $ 4542 millones quedó vacante.

: 29 - 40 - 39 - 04 - 09 - 27. El pozo de más de $ 4542 millones quedó vacante. La Segunda del Quini 6 : 32 - 17 - 11 - 26 - 20 - 29. Hubo un ganador con seis aciertos que se llevó más de 1804 millones.

: 32 - 17 - 11 - 26 - 20 - 29. Hubo un ganador con seis aciertos que se llevó más de 1804 millones. La Revancha del Quini 6 : 13 - 05 - 16 - 39 - 35 - 32. El pozo de más de $ 3386 millones quedó vacante.

: 13 - 05 - 16 - 39 - 35 - 32. El pozo de más de $ 3386 millones quedó vacante. Siempre Sale del Quini 6: 12 - 33 - 36 - 30 - 07 - 19. Hubo 34 ganadores con cinco aciertos que se llevaron $ 9 millones cada uno.

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Se puede seguir en vivo la transmisión por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Tv Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Loteria de Santa Fe.

Cuánto sale el Quini 6