¿Te quedaste sin almacenamiento? Conseguí espacio gratis en Gmail en 3 pasos

Los 15 GB gratuitos que ofrece Google ya no alcanzan.

El temido aviso de “Almacenamiento casi lleno” en Gmail se volvió una de las alertas más molestas de la vida digital. En un contexto donde correos, archivos laborales, fotos y backups personales dependen de la nube, los 15 GB gratuitos que ofrece Google ya no alcanzan para la mayoría de los usuarios. La buena noticia es que no hace falta pagar un plan extra para recuperar espacio: con algunos ajustes simples, es posible liberar varios gigabytes en pocos minutos.

El punto clave para entender el problema es que el almacenamiento de Google es compartido entre Gmail, Drive y Google Fotos. Por eso, aunque la bandeja de entrada parezca ordenada, el espacio suele agotarse por adjuntos pesados, videos, PDFs y archivos antiguos que quedaron guardados sin que el usuario lo note. A partir de eso, existen tres trucos efectivos y gratuitos para hacer una limpieza profunda y ganar espacio de inmediato.

Los tres pasos a seguir para vaciar Gmail

Borrar los correos más pesados

Los archivos adjuntos grandes son los principales responsables del consumo de espacio en Gmail. Para encontrarlos rápido, alcanza con usar comandos en la barra de búsqueda. Por ejemplo:

larger:10M para correos de más de 10 MB

larger:25M para mensajes muy pesados

filename:pdf larger:5M para PDFs grandes

Gmail mostrará automáticamente esos correos. Desde ahí, se pueden seleccionar en bloque y eliminarlos, repitiendo el proceso con distintos tamaños para liberar varios GB en pocos minutos.

Con estos trucos es posible liberar varios gigabytes en pocos minutos.

Eliminar correos antiguos que ya no tienen valor

Otro gran acumulador de espacio son los mensajes viejos. Gmail permite filtrarlos por fecha con comandos simples:

before:2020/01/01 para ver correos anteriores a esa fecha

older_than:5y para mensajes con más de cinco años

Este método es ideal para limpiezas masivas, sin necesidad de revisar conversación por conversación.

Vaciar promociones, newsletters y suscripciones

Las promociones y correos automáticos consumen espacio de forma silenciosa. Si tenés activadas las pestañas de Gmail, podés entrar en Promociones o Social, seleccionar todo y borrar. Otra opción es buscar términos como “cancelar suscripción” o “unsubscribe”, que agrupan correos de marketing listos para eliminar.

Una vez hecho todo esto, no olvides el paso final: es fundamental vaciar la Papelera, ya que los mensajes eliminados siguen ocupando almacenamiento durante 30 días. Al hacerlo, el espacio recuperado puede demorar hasta 48 horas en reflejarse. Con estos trucos, es posible liberar espacio en Gmail sin pagar, mejorar la organización y evitar futuras alertas de almacenamiento lleno.