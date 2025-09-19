Colapinto lleva más de un año en la F1.

El arribo de Franco Colapinto a la Fórmula 1 de la mano de Williams en el GP de Italia 2024 revolucionó o al automovilismo en Argentina, donde el interés por la máxima categoría aumentó notablemente. Más importante aún, el pilarense fue capaz de impulsar a jóvenes talentos nacionales a que sigan luchando por sus sueños, un mensaje que sin dudas le llegó a Gino Trappa, quien el año pasado tuvo su primera experiencia internacional en la Fórmula 4 Brasileña con DriveX.

Para esta temporada, el joven de 17 años compite con Jenzer Motorsport en la F4 Española, donde marcha en el decimoctavo lugar al cabo de cuatro fechas, y la semana pasada se consagró campeón en el Campeonato CEZ de Fórmula 4. Con un total de 294 puntos, seis victorias y otros cinco podios, Trappa se quedó con el título y dio otro importante paso hacia su sueño de arribar a la F1 en algún momento de su carrera.

Con motivo de su consagración, el oriundo de San Isidro le brindó una entrevista a ESPN, en la que habló de lo que fue la temporada en el certamen de Europa Central y reconoció que tiene un impulso distinto desde que Franco llegó a la máxima categoría. “El boom de Colapinto hizo revivir el automovilismo del exterior en la Argentina. Siempre estuvo en el TC, pero aumentó el interés afuera. Y Franco hizo posible eso al probar que es posible”, afirmó Trappa.

Y es que lo hecho por Colapinto no es para desmerecer, puesto que se situó entre los veinte mejores del automovilismo mundial, número que a partir de 2026 pasará a 22 debido al arribo de Cadillac. “Siempre hay 15 o 16 establecidos y eso lo hace más difícil todavía. Por eso, Franco mostró que es posible y lleva a los chicos que estamos más abajo a tener más exposición y motivación, porque a veces se ve como muy lejano”, añadió el joven campeón.

Claro que Trappa es consciente de que llegar a la F1 depende de muchos factores, no solamente del talento, ya que también influyen los equipos, patrocinadores y oportunidades que se abran. Por eso, Gino prefiere ir paso a paso antes de pensar en competir en las grandes ligas: “Mi objetivo es llegar a F3 y con eso ya estaré más que contento. Obvio que a punto para arriba y hacer lo mejor posible, es mi objetivo desde chico y espero hacer un gran trabajo”.

