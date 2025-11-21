McLaren suma 14 victorias en la temporada.

La cita en el Circuito callejero de Las Vegas posiblemente sea una de la más compleja del año, especialmente por el trazado de la pista y las condiciones climatológicas, con una temperatura promedio de 18°C que no resulta muy favorecedora para los equipos. Y es que un circuito de estas características, los neumáticos tardan más en alcanzar la temperatura ideal, lo que produce la aparición de graining.

Mientras que la degradación de las gomas produce el desgaste del compuesto, el graining genera la aparición de caucho pegado en los neumáticos, lo que dificulta la adherencia de manera significativa. En 2024, uno de los equipos que más ha padecido este inconveniente ha sido McLaren, el campeón de la Copa de Constructores que tiene a sus dos pilotos como principales candidatos al título de la Fórmula 1.

Ahora bien, la escudería británica ha mejorado considerablemente su rendimiento en el transcurso del último año, pero las largas rectas y la poca presencia de curvas rápidas reducen de manera considerable la ventana para aumentar la temperatura los compuestos. De ahí que Pirelli haya decidido arribar a la vigesimosegunda fecha de la temporada con los compuestos C3, C4 y C5, además de los neumáticos de lluvia, de manera que no ha elegido la gama más baja que tienen a su disposición.

Para McLaren, esta es una buena noticia de cara al cierre del campeonato, ya que ha tenido un considerable problema con la puesta a punto de las gomas, especialmente por la falta de calor en el eje delantero. Y es que, con una elección de neumáticos que no es la más blanda de Pirelli, por lo que desde la escudería británica esperan tener mejores tiempos que en la temporada pasada, de manera tal de poder mantenerse al frente en el clasificador.

Cabe mencionar que McLaren ya aseguró la Copa de Constructores, por lo que su centro de atención está puesto en la lucha por el título de pilotos, donde Lando Norris se mantiene al frente por delante de Oscar Piastri y Max Verstappen. Tal es así que el neerlandés se encuentra a 49 puntos de la punta cuando quedan 83 unidades en juego, de manera que un flojo fin de semana del equipo papaya en Las Vegas puede favorecer al tetracampeón del mundo.

Norris está 24 puntos delante de Piastri.

¿A qué hora se corre el GP de Las Vegas?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el GP de Las Vegas 2025, que se realizará en el Circuito callejero de Las Vegas. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la vigesimosegunda fecha del campeonato:

FP1: jueves – 21:30 horas.

FP2: viernes – 1:00.

FP3: viernes – 21:30.

Clasificación: sábado – 1:00.