Significado de Maroon de Taylor Swift, una de las canciones ícono de la artista

Si hay una temática de la que sabe escribir canciones Taylor Swift es sobre desamor y rupturas. Una de sus grandes canciones, que se volvió ícono para la artista estadounidense, es Maroon. ¿De qué se trata y qué significados encierra?

Maroon (que puede traducirse como granate o bordó) es la segunda pista del disco Midnights de la cantante estadounidense, publicado en 2022. Como gran parte de las canciones de Taylor Swift, la letra cuenta con diferentes metáforas y simbolismo complejos para describir la ruptura de una relación y sus recuerdos sobre ella.

Uno de los grandes recursos de la cantautora, como en otras canciones que comenzaron con el álbum Red, es utilizar el color bordó (maroon) para describir al amor, una tonalidad más oscura e intensa. En esta ocasión, utiliza el bordó para no solo gráficar la intensidad amorosa, sino la vergüenza, la intimidad, el paso del tiempo e incluso la pasión de la relación.

Escrita junto a Jack Antonoff, en Maroon Swift va pintando escenas de una relación pasada a través del color, toda la letra gira en torno a un recuerdo amoroso muy intenso que ya terminó, pero que sigue teñido por la nostalgia y que todavía recuerda.

Por ejemplo, el estribillo dice: "Miré al cielo y era granate... el borgoña de mi camiseta cuando me rociaste con tu vino / Y cómo la sangre se precipitó en mis mejillas, tan escarlata, era (granate)/ La marca que viste en mi clavícula, el óxido que creció entre los teléfonos/ Los labios que solía llamar hogar, tan escarlata, era (granate)". Así, la cantante juega con la variedad del vino, con su color y su intensidad.

Algunos incluso consideran que la estadounidense alude al libro de La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, sobre el que también habla en canciones como Illicit Affairs, New Romantics,Slut! de otros álbumes. Donde la "A" escarlata señala a una mujer como adúltera. En esta canción, la autora señala que se siente avergonzada y, además, lo simbolizada por su rubor.

Maroon: a quién le escribió la canción Taylor Swift

Si bien, la artista estadounidense es conocida por escribir canciones sobre sus ex nunca se confirmó y ella tampoco reveló sobre quién se trataba Maroon. Según Taylor Midnights es un álbum conceptual sobre las noches de insomnio de su vida. Esto no da ninguna pista y podría ser referencia para cualquiera de sus parejas.

Muchas swifties consideran que se trata de Jake Gyllenhaal, ya que la canción hace referencia a Red que fundamentalmente habla sobre su relación con él. Sin embargo, otros consideran que hace la referencia al baile en Nueva York alude a la Met Gala a la que acudió con su exnovio Tom Hiddleston.