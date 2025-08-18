Por qué Taylor Swift eligió el color naranja para la nueva era: la decisión detrás de The Life of a Showgirl

Taylor Swift lanza un nuevo disco.

Taylor Swift anunció el lanzamiento de The life of a showgirl, el duodécimo álbum de la artista estadounidense. Lo hizo durante su aparición en el podcast New Heights, presentado por Travis Kelce y Jason Kelce. La salida del álbum está pautado para el 3 de octubre, lo que generó un furor masivo entre sus fanáticos, después de lo que fue el éxito de su gira mundial "The Eras Tour" entre 2023 y 2024.

Al detallarse la llegada de este nuevo disco, se dio a conocer la portada, la lista de canciones y la confirmación de una colaboración destacada con Sabrina Carpenter en la canción principal. En el arte de ala portada, hecho por los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott, se puede ver a Swift con un corpiño brillante y accesorios típicos de una corista, en un collage en el que predomina el color naranja Portofino.

Por qué Taylor Swift eligió el color naranja para la tapa de su nuevo disco

Taylor Swift y la foto con tonalidad naranja.

La portada de The life of a showgirl cuenta con un naranja predominante en la portada, ya que la artista cuenta con una peluca negra, plumas rosas y un tocado de cristal, todo en un tono anaranjado. En el podcast New Heights Swift explicó que el naranja simboliza “lo que pasaba en mi interior” durante la gira Eras Tour, mientras que la portada representa el final de su día, lejos del escenario, aunque “normalmente no con un vestido deslumbrante”.

Además, destacó que The Life of a Showgirl brinda una mirada “tras bambalinas” a su vida, en donde se centra en las experiencias fuera del escenario durante la gira Eras Tour. Compartió aspectos personales, como los procedimientos médicos de sus padres y su tiempo en el estado de Florida, en Estados Unidos, junto a su actual pareja Travis Kelce. Al respecto, destacó que las similitudes entre sus profesiones, ya que busca "entretener a la gente durante tres horas en los estadios de la NFL”.

Taylor Swift lanza The life of a showgirl.

Cuáles serán las canciones de The life of a showgirl

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood Cancelled! Honey The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter

Todos los discos de Taylor Swift