No está en Netflix: el drama noruego disponible en plataformas que amarán los cinéfilos

Apple TV incorporó un aclamado filme a su catálogo.

Un filme noruego con una profunda trama arrasa en una de las plataformas de ficción, que no es Netflix. Se trata de Apple TV, un sitio que tiene entre sus productos más vistos a Valor Sentimental, una película dramática noruega dirigida por Joachim Trier y coescrita por Eskil Vogt.

El relato explora la relación deteriorada entre un reconocido director de cine y sus dos hijas distanciadas, un vínculo que se vuelve más complejo cuando el cineasta decide realizar un largometraje personal sobre su propia historia familiar. El elenco principal cuenta con las actuaciones de Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith.

La trama se desarrolla en una vivienda de estilo tradicional en las afueras de Oslo, propiedad de la familia Borg durante el siglo XX. El trasfondo histórico del lugar incluye la vida de Karin Irgens, quien formó parte de la resistencia noruega durante la Segunda Guerra Mundial y se quitó la vida en la casa en 1958.

Años después, su hijo Gustav hereda la propiedad y se convierte en director de cine, estableciéndose allí con su esposa Sissel y sus hijas, Nora y Agnes. Tras el divorcio y la partida de su padre, las hermanas crecieron solas en la casa, utilizando los conductos de calefacción para escuchar a escondidas las sesiones de terapia y conversaciones privadas.

En cuanto a la producción, la fotografía principal se realizó entre agosto y noviembre de 2024, con rodajes en Oslo y en la ciudad de Deauville, Francia. El director de fotografía Kasper Tuxen optó por utilizar película de 35 mm para el desarrollo principal y 16 mm para las escenas de flashback situadas en las décadas de 1920 y 1930.

Valor Sentimental.

Cuándo se estrena la última temporada de Envidiosa

La serie argentina Envidiosa se consolidó como una de las comedias dramáticas más exitosas de la televisión reciente gracias a su enfoque sobre la frustración, los vínculos y los mandatos sociales. La trama se centra en Vicky, una mujer en medio de una crisis existencial que observa el progreso de su entorno mientras su vida personal parece estancarse.

Tras meses de incertidumbre, se confirmó que el estreno de la nueva entrega será el miércoles 29 de abril de 2026, fecha en la que los episodios estarán disponibles en la plataforma de streaming. Griselda Siciliani, protagonista de la historia, describió este desenlace como un cierre contundente y planificado desde el inicio de la producción.

Al definir la conclusión como "una bomba", la actriz aclaró que el final de la serie responde a una decisión creativa y no a una cancelación inesperada. De este modo, la producción busca dar una resolución definitiva a la narrativa de Vicky.