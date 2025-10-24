Qué serie recomendada de Netflix ver este fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre 2025

"Nadie nos vio partir", disponible en Netflix.

Entre las múltiples opciones que ofrece Netflix, hay una producción que se ha ganado un lugar especial entre las series ideales para ver de principio a fin durante un fin de semana: Nadie nos vio partir. Con una historia intensa, actuaciones sólidas y una trama basada en hechos reales, esta miniserie mexicana se ha convertido en uno de los estrenos más comentados de los últimos meses.

Ambientada en la Ciudad de México de los años sesenta, la serie cuenta la historia de Valeria Goldberg (interpretada por Tessa Ía), una joven madre perteneciente a una familia adinerada de la comunidad judía. Su vida cambia por completo cuando su esposo, Leo Saltzman (Emiliano Zurita), decide llevarse a sus dos hijos sin su consentimiento, desencadenando una búsqueda desesperada que atraviesa países, fronteras y emociones. Lo que podría parecer un drama familiar se convierte pronto en una historia de supervivencia emocional y resistencia frente a un sistema legal y social que no siempre está del lado de las mujeres.

La historia real detrás de "Nadie nos vio partir"

La serie está inspirada en la novela homónima de Tamara Trottner, quien narra en el libro su propia historia: cuando era niña, su padre la secuestró junto con su hermano y los llevó lejos de su madre, que los buscó durante años. Trottner plasmó en su obra el dolor, la confusión y la fuerza que rodearon aquel episodio de su infancia, y Netflix adaptó esa historia real en una miniserie que pone rostro y voz a este tipo de casos.

Nadie nos vio partir aborda temáticas profundas y actuales, como la violencia vicaria, una forma de violencia en la que el agresor usa a los hijos para causar daño psicológico a la madre. A través del viaje de Valeria, la ficción muestra cómo el amor maternal se enfrenta a los límites de la ley, los prejuicios sociales y las estructuras patriarcales que históricamente han silenciado este tipo de historias. También invita a reflexionar sobre el poder, la identidad y el costo emocional de buscar justicia en un mundo que muchas veces protege más las apariencias que la verdad.

Protagonistas de "Nadie nos vio partir".

Con solo ocho episodios, una cuidada ambientación de época y un reparto que transmite autenticidad en cada escena, Nadie nos vio partir es una serie perfecta para ver en maratón. No solo atrapa por su ritmo y su drama humano, sino que deja una huella profunda al recordar que, aunque el amor de una madre pueda ser inmenso, las heridas de la violencia familiar tardan generaciones en sanar.