Netflix lanzó 5 videojuegos multijugador: cuáles son

Hasta ahora, las apuestas de Netflix en gaming estaban limitadas a celulares.

Netflix puso primera con una novedad que cambia el rol de la plataforma en la vida de los usuarios para las noches de sofá: ya permite jugar videojuegos con amigos directamente desde el televisor. El catálogo de juegos con modo “party” empezó a expandirse con títulos pensados para disfrutarse en grupo usando el televisor como pantalla principal y el celular como mando.

La idea es simple y potente: una pestaña nueva llamada “Juegos” dentro de la app de Netflix para TV albergará distintos juegos, mientras que los jugadores podrán conectar sus smartphones para controlar las partidas. Hasta ahora, las apuestas de Netflix en gaming estaban limitadas a celulares, pero esta nueva propuesta lleva la experiencia al living, apuntando fuerte al juego social.

Cuáles son los nuevos juegos de Netflix

Los nuevos juegos disponibles son:

LEGO Party!

Pictionary: Game Night

Boggle Party

Tetris Time Warp

Oarty Crashers: Fool Your Friends

Todos estos títulos podrán jugarse sin costo adicional, siempre que el usuario tenga una suscripción activa a Netflix.

La compañía incursiona en el gaming desde 2021.

Cómo acceder a los videojuegos de Netflix

La mecánica es simple: los jugadores escanean un código QR en pantalla para vincular sus smartphones, que actúan como mandos.

Entrá al ítem “Juegos ” en la aplicación de Netflix en tu TV.

Elegí uno de los títulos disponibles.

Escaneá un código o conectás el celular para usarlo como controlador.

Jugá en simultáneo con amigos en la misma sala.

Con esta propuesta, Netflix busca posicionarse como una alternativa de entretenimiento integral, que combina películas, series y juegos en una misma plataforma. La compañía ya había incursionado en el gaming móvil desde 2021, pero este paso hacia el televisor marca un cambio de estrategia: llevar la experiencia de juego social directamente al living.

Detrás de esta expansión hay una visión más amplia: ofrecer videojuegos multijugador, narrativos y familiares, con marcas reconocidas y experiencias accesibles para todo tipo de público. Así, Netflix apunta a competir no solo con servicios de streaming tradicionales, sino también con consolas y plataformas de juegos en la nube.