Netflix habilitó sus videojuegos para que juegues en tu televisor: cómo hacerlo

La función se encuentra disponible para una parte de los usuarios y se irá habilitando de forma progresiva. Así, Netflix avanza en su estrategia de combinar series, películas y videojuegos en un mismo ecosistema digital.

Requisitos para jugar en la TV

Para acceder a los juegos desde el televisor, se necesita:

Una suscripción activa a Netflix.

Un Smart TV o dispositivo compatible (Samsung, LG, Sony, TCL, Fire TV, Chromecast con Google TV, Roku, entre otros).

Conexión a internet estable, preferentemente de al menos 10 Mbps.

Un teléfono móvil Android o iPhone que funcione como mando a distancia.

Por ahora, la función se encuentra en etapa de prueba beta, por lo que puede no estar disponible en todas las cuentas.

Cómo activar los juegos en la TV

Abrí la aplicación de Netflix en tu Smart TV o dispositivo compatible. Ingresá a la fila o pestaña “Juegos”. Si aparece, significa que tu cuenta está habilitada. Elegí el título que quieras jugar y seleccioná “Jugar”. En pantalla aparecerá un código QR: escanealo con tu teléfono para vincularlo como mando. Una vez conectado, ya podés empezar a jugar usando tu celular como control.

Todo el proceso se realiza dentro de la aplicación, sin compras adicionales, anuncios ni necesidad de hardware extra.

Qué juegos están disponibles

Entre los primeros títulos se encuentran opciones familiares y sociales como LEGO Party, Tetris Time Warp y Pictionary: Game Night, ideales para jugar en grupo desde el sillón. Todos los juegos incluidos en esta etapa inicial son gratuitos para los suscriptores.

Netflix planea ampliar su catálogo con propuestas más variadas, integrando sus propias franquicias y nuevos desarrollos de estudios asociados.

Con esta actualización, Netflix busca posicionarse como una alternativa de entretenimiento integral. Ahora, además de mirar tus series favoritas, también podés jugar directamente en la pantalla grande, sin consolas ni complicaciones.