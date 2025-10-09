Epic Games: juegos gratis del 9 al 16 de octubre 2025

Hasta el jueves 16 de octubre se pueden descargar sin costo dos propuestas muy distintas.

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, desde el 9 hasta el 16 de octubre, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás sumar a tu biblioteca permanentemente.

Epic Games regala para PC algunos títulos que podés agregar a tu biblioteca sin pagar un peso. Por un lado, el juego Gravity Circuit, un juego de acción y plataformas en 2D con estética retro. Además, se libera el Rogue Journeyman Bundle para Albion Online, un pack de contenido cosmético para Albion Online, que incluye skins, ropa, efectos visuales y monturas para personalizar tu personaje.

Los juegos gratis de la semana

Gravity Circuit: Es un juego de plataformas en 2D con estética retro pero validada para los tiempos modernos. En el juego controlás a Kai, un héroe solitario con la misión de detener el renacimiento del “Virus Army” en un mundo poblado por robots pensantes. Usás habilidades especiales —como agarrar, combinaciones de golpes y armamentos— para avanzar por niveles desafiantes con enemigos mecánicos. El gameplay evoca clásicos de consola tipo Mega Man (“MMX”) con saltos precisos, combate bastante activo, exploración y potencia de habilidades especiales.

Cómo conseguir los nuevos juegos gratis de la semana en Epic Games

Hay que iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo). Hay que ir a la sección Tienda (Store). Se debe ir a la parte de de juegos gratuitos y entrar dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local. Una vez añadidos a nuestra cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurrse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

