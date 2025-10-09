EN VIVO
Epic Games: juegos gratis del 9 al 16 de octubre 2025

La desarrolladora continúa con su política de ofrecer juegos gratis cada semana. ¿Cuáles son los del 9 al 16 de octubre?

09 de octubre, 2025 | 20.18

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, desde el 9 hasta el 16 de octubre, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás sumar a tu biblioteca permanentemente.

Epic Games regala para PC algunos títulos que podés agregar a tu biblioteca sin pagar un peso. Por un lado, el juego Gravity Circuit, un juego de acción y plataformas en 2D con estética retro. Además, se libera el Rogue Journeyman Bundle para Albion Online, un pack de contenido cosmético para Albion Online, que incluye skins, ropa, efectos visuales y monturas para personalizar tu personaje.

 

Los juegos gratis de la semana

  • Gravity Circuit: Es un juego de plataformas en 2D con estética retro pero validada para los tiempos modernos. En el juego controlás a Kai, un héroe solitario con la misión de detener el renacimiento del “Virus Army” en un mundo poblado por robots pensantes. Usás habilidades especiales —como agarrar, combinaciones de golpes y armamentos— para avanzar por niveles desafiantes con enemigos mecánicos. El gameplay evoca clásicos de consola tipo Mega Man (“MMX”) con saltos precisos, combate bastante activo, exploración y potencia de habilidades especiales.

  • Rogue Journeyman Bundle para Albion OnlineEste no es exactamente un título independiente, sino un pack de contenido cosmético para Albion Online, que incluye skins, ropa, efectos visuales y monturas para personalizar tu personaje. En otras palabras: no recibís una experiencia separada, sino añadidos estéticos para Albion. El paquete Rogue Adventurer fue pensado para que tu personaje adopte una estética oscura, misteriosa, con motas verdes y negro, e incluye equipamiento “vanity” como armaduras, capa, monturas e incluso emotes animados con efecto de veneno. No altera jugabilidad ni da ventaja de combate: es puramente cosmético.

Cómo conseguir los nuevos juegos gratis de la semana en Epic Games 

  1. Hay que iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo).
  2. Hay que ir a la sección Tienda (Store).
  3. Se debe ir a la parte de de juegos gratuitos y entrar dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local.
  4. Una vez añadidos a nuestra cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurrse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

No es un título independiente, sino un pack de contenido cosmético.

Recomendaciones finales

  • Aunque no los descargues inmediatamente, conviene reclamarlos antes de que termine la promoción para que queden fijos en tu cuenta.

  • Verificá que tu PC cumpla los requisitos mínimos de cada juego; no todos funcionan bien en máquinas modestas.

  • Revisá los horarios según tu zona (Buenos Aires suele tener UTC −3), para no perder la chance.

  • Siempre es buena idea seguir las novedades semanales de Epic, ya que estas ofertas cambian cada jueves.

