Epic Games: juegos gratis del 2 al 9 de octubre 2025

Hasta el jueves 2 de octubre se pueden descargar sin costo dos propuestas muy distintas.

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, desde el 2 hasta el 9 de octubre, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás sumar a tu biblioteca permanentemente.

De esta manera, por la próxima semana se podrá acceder de manera gratuita a Nightingale, un juego de supervivencia y construcción en mundo abierto, y Firestone: Online Idle RPG, un juego de rol multijugador en el que podés formar un equipo de héroes y dejarlos combatir automáticamente o intervenir directamente.

Los juegos gratis de la semana

Nightingale: es un juego de supervivencia y creación en primera persona, PvE, de mundo abierto, que se juega en solitario o en modo cooperativo con amigos y se caracteriza por su estética de fantasía victoriana. Los jugadores pueden explorar diversos reinos a través de portales mágicos, recolectar recursos, construir bases y enfrentarse a criaturas fantásticas, todo desde una perspectiva en primera persona. Construye, crea, lucha y explora mientras te adentras en portales místicos hacia una variedad de reinos asombrosos y fantásticos.

Firestone: Online Idle RPG: es un juego de rol multijugador en el que podés tanto tomar el control activo de tus héroes como dejarlos combatir automáticamente: armá un equipo de magos, arqueros y demás para que peleen, mientras gestionás recursos y mejoras desde la app. Colecciona héroes, mejora su equipo y habilidades, y lánzalos a batallas AFK o disfruta de un frenesí de clics progresivo para derrotar a jefes monstruosos. Chatea con amigos de tu hermandad o participa en PvP.

En Firestone: Online Idle RPG podés formar un equipo de héroes y dejarlos combatir automáticamente.

Cómo conseguir los nuevos juegos gratis de la Epic Games Store

Hay que iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo). Hay que ir a la sección Tienda (Store). Se debe ir a la parte de de juegos gratuitos y entrar dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local. Una vez añadidos a nuestra cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurrse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

