Epic Games: juegos gratis del 25 de septiembre al 2 de octubre 2025

Hasta el jueves 2 de octubre se pueden descargar sin costo dos propuestas muy distintas.

Epic Games Store sigue con su tradición de regalar videojuegos todas las semanas, y esta vez los usuarios podrán reclamar dos propuestas bien distintas sin gastar un peso. Entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre de 2025 estarán disponibles Eastern Exorcist, un RPG de acción con estética oriental, y Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy, una aventura gráfica inspirada en la serie animada brasileña El Hermano de Jorel. Ambos quedarán guardados en tu biblioteca de forma permanente si los reclamás durante el período de la promoción.

Estas entregas se suman al catálogo de títulos gratuitos que Epic Games lanza cada jueves, una estrategia que ya se convirtió en una marca registrada de la plataforma y que sigue atrayendo millones de jugadores en todo el mundo. En un mercado donde cada vez hay más opciones de suscripción y catálogos digitales, los juegos gratis de Epic Games siguen siendo un atractivo fuerte, especialmente para quienes buscan ampliar su biblioteca sin gastar.

Los juegos gratis de la semana

Eastern Exorcist : se trata de un RPG de acción 2D ambientado en un universo fantástico lleno de demonios y criaturas sobrenaturales. Con un estilo artístico que recuerda a la pintura tradicional china, propone combates intensos, movilidad acrobática y un sistema de progresión desafiante. Además de la versión para PC, Epic también anunció que estará disponible en su aplicación móvil (Android y iOS, según la región) durante la misma semana.

Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy: este título es una aventura gráfica con mucho humor, basada en la popular serie animada brasileña El Hermano de Jorel. El juego apuesta por una narrativa disparatada, diálogos cómicos y situaciones absurdas que lo convierten en una experiencia ideal para quienes buscan algo relajado y distinto al clásico juego de acción.

Cómo reclamarlos, paso a paso

Iniciá sesión en tu cuenta de Epic Games Store (o creá una nueva si no tenés). Entrá a la sección Free Games de la tienda. Seleccioná cada título y asegurate de que el precio figure en $0. Añadilos a tu biblioteca antes del 2 de octubre a las 15:00 UTC para quedarte con ellos para siempre.

Recomendaciones finales