Hasta el jueves 25 de septiembre se pueden descargar sin costo dos propuestas muy distintas.

Epic Games Store sigue con su clásica costumbre de ofrecer juegos gratis cada semana, y del 18 al 25 de septiembre de 2025 se pueden descargar sin costo dos propuestas muy distintas, pero igual de atractivas: Project Winter y Samorost 2. Como siempre, una vez que los sumes a tu biblioteca, quedarán para vos de manera permanente.

La estrategia de Epic Games no solo sirve para tentar a nuevos jugadores, sino también para mantener activa a su comunidad frente a la competencia de Steam y GOG. En un mercado donde cada vez hay más opciones de suscripción y catálogos digitales, los juegos gratis de Epic Games siguen siendo un atractivo fuerte, especialmente para quienes buscan ampliar su biblioteca sin gastar.

Los juegos gratis de la semana en Epic Games

Project Winter: un multijugador de supervivencia social ideal para quienes disfrutan de la estrategia y la traición al estilo Among Us. El juego pone a ocho participantes en un entorno nevado, donde la clave es cooperar para sobrevivir... aunque no todos tienen las mismas intenciones. Algunos jugadores son traidores encubiertos y deberán sabotear a los demás sin ser descubiertos. Comunicación, engaño y trabajo en equipo son los pilares que hacen que cada partida sea distinta y tensa.

Samorost 2 es un clásico indie del estudio checo Amanita Design, conocido por títulos como Machinarium. Lanzado originalmente en 2005 y remasterizado con mejoras gráficas, este point-and-click invita a los jugadores a sumergirse en un universo onírico lleno de criaturas extrañas y paisajes surrealistas. A pesar de su corta duración, es una experiencia artística que combina exploración, acertijos y una atmósfera única.

Samorost 2 te inmersa en universo onírico lleno de criaturas extrañas y paisajes surrealistas.

Ambos juegos muestran la diversidad del catálogo de Epic Games: mientras uno apuesta por la interacción social y la adrenalina competitiva, el otro ofrece una aventura tranquila y contemplativa.

Paso a paso, cómo descargarlos

Iniciá sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo).

Andá a la sección Tienda (Store).

Una vez adentro, andá a la parte de de juegos gratuitos y entrá dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local.

Una vez añadidos a la cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurarse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

Una vez que “comprás” el juego en Epic Games Store dentro de la semana de la promo, se queda para siempre en tu biblioteca digital. No tenés que pagar DLCs ni suscripciones adicionales. Y si no estás seguro de que te interesen tanto, reclamá los juegos igual: es mejor tenerlos en tu biblioteca y poder probarlos en otro momento aunque no vayas a jugar inmediatamente.