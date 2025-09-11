Epic Games: juegos gratis de 11 al 18 de septiembre

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Para los próximos siete días la plataforma ofrece, desde el 11 hasta el 18 de septiembre a las 12 del mediodía, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás añadir a tu biblioteca permanentemente.

La semana pasada muchos usuarios se mostraron descontentos porque Epic Games ofreció solo un juego gratis. Para compensar, esta vez la oferta incluye tres videojuegos, y de una interesante variedad: Ghostrunner 2, Monument Valley 2 y The Battle of Polytopia. Son títulos de géneros muy distintos —acción cyberpunk, puzzles hermosos y estrategia simple pero profunda—, así que hay para todos los gustos.

Los juegos gratis de la semana en Epic Games

Ghostrunner 2: acción en primera persona, cyberpunk (PC). Vertiginoso, brutal, con una ambientación futurista muy lograda. Si te gusta la adrenalina y correr por las paredes, este es para vos.

acción en primera persona, cyberpunk (PC). Vertiginoso, brutal, con una ambientación futurista muy lograda. Si te gusta la adrenalina y correr por las paredes, este es para vos. Monument Valley 2: puzzle contemplativo, disponible en mobile y PC. Una secuela bellísima, con arquitectura imposible y una narrativa emotiva sobre la maternidad e independencia. Lento, elegante y perfecto para desconectar.

puzzle contemplativo, disponible en mobile y PC. Una secuela bellísima, con arquitectura imposible y una narrativa emotiva sobre la maternidad e independencia. Lento, elegante y perfecto para desconectar. The Battle of Polytopia: estrategia por turnos, disponible en mobile y PC. Rápido de aprender pero profundo, ideal para partidas cortas. Tiene modo creativo, modo dominación y multiplayer online. Es una gran entrada a los juegos 4X sin complicarse demasiado.

Aunque la oferta es válida tanto en PC como en mobile (depende el juego), conviene revisar si la versión gratuita apela al launcher de Epic Games en Windows o en Android/iOS.

Paso a paso, cómo descargarlos

Iniciá sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo).

Andá a la sección Tienda (Store).

Una vez adentro, andá a la parte de de juegos gratuitos y entrá dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local.

Una vez añadidos a la cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurarse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

Una vez que “comprás” el juego en Epic Games Store dentro de la semana de la promo, se queda para siempre en tu biblioteca digital. No tenés que pagar DLCs ni suscripciones adicionales. Y si no estás seguro de que te interesen tanto, reclamá los juegos igual: es mejor tenerlos en tu biblioteca y poder probarlos en otro momento aunque no vayas a jugar inmediatamente.