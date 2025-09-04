Epic Games: juegos gratis del 4 al 11 de septiembre de 2025

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, desde el 4 hasta el 11 de septiembre, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás añadir a tu biblioteca permanentemente.

La tienda digital de los creadores de Fortnite se prepara cada semana para la llegada de nuevos juegos gratis a la plataforma. Una oportunidad imperdible para obtener videojuegos sin costo de los principales estudios. Sin embargo, en este caso será solo uno el juego que estará disponible para descargar de forma gratuita.

Epic Games: cuál es el videojuego gratis de esta semana

En este caso, el título gratis de la semana es Monument Valley, un juego de rompecabezas y exploración creado por el estudio independiente Ustwo Games. Se lanzó originalmente en 2014 para móviles y, por su éxito, fue adaptado a varias plataformas.

La experiencia se centra en guiar a Ida, una misteriosa princesa silenciosa, a través de un mundo de arquitectura imposible, inspirado en las obras del artista M. C. Escher. Los escenarios están llenos de ilusiones ópticas, estructuras geométricas y caminos que se transforman según los manipules.

Monument Valley es un juego de rompecabezas y exploración.

"Embárcate en un viaje de perdón a través de entornos imposibles y rompecabezas ilusorios. Disfruta de este juego de rompecabezas meditativo y relajante manipulando monumentos y creando caminos cambiantes para explorar mundos nuevos, surrealistas y misteriosos", reza su presentación oficial en el sitio Epic Games.

Paso a paso, cómo descargarlo

Iniciá sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo).

Andá a la sección Tienda (Store).

Una vez adentro, andá en la parte de de juegos gratuitos y entrá dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local.

Una vez añadidos a la cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurarse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

Epic Games es una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, fundada en 1991 y conocida mundialmente por el éxito de títulos como Fortnite y la saga Unreal Tournament. Además de su trabajo en desarrollo de juegos, Epic Games revolucionó la distribución digital con su plataforma Epic Games Store, que ofrece una selección de juegos tanto gratuitos como pagos. Desde su lanzamiento en 2018, la tienda ganó popularidad gracias a su política de regalar videojuegos semanales.