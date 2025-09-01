Se trata de un juego donde no hay diálogos hablados.

Buenas noticias para los gamers: Machinarum está disponible hasta el 4 de septiembre. Se trata de una aventura gráfica y de puzzles desarrollada por el estudio independiente Amanita Design. Lanzada originalmente en 2009, se destaca por su estilo visual pintado a mano y una atmósfera sonora envolvente.

Se trata de un juego donde no hay diálogos hablados. Los personajes se comunican mediante globos de diálogo animados y acertijos visuales. Fue premiada por su dirección artística y es considerada un clásico del género para muchos gamers de todo el mundo.

¿Cómo obtenerlo gratis?

La Epic Games Store ofrece Machinarium gratis esta semana, hasta el 4 de septiembre, exclusivamente a través de su aplicación móvil.

Está disponible para Android en todo el mundo y para iOS en la Unión Europea.

También podés reclamarlo desde Argentina y sumarlo a tu biblioteca de forma permanente.

Pasos rápidos para descargarlo

Descargá e instalá la Epic Games Store en tu teléfono móvil. Iniciá sesión con tu cuenta de Epic Games o creá una nueva. Buscá Machinarium en la sección de juegos gratuitos. Presioná “Obtener” antes del 4 de septiembre. Una vez reclamado, el juego quedará para siempre en tu biblioteca.

¿Por qué vale la pena aprovechar esta oferta?

Se trata de un videojuego con un arte visual y sonido verdaderamente excepcionales. Su estética dibujada y banda sonora la transforman en una experiencia inmersiva para pasar un gran momento. La historia funciona a la perfección y algunos puzzles son memorables. Sin uso de palabras, la narrativa se construye con creatividad. Además, cuenta con una reputación internacional de renombre, ya que ha sido destacado en festivales de videojuegos independientes.

Gratis por tiempo limitado: si lo reclamás ahora, es tuyo para siempre.