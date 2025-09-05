Son 3 capítulos: de qué trata "Criminal, Francia", la miniserie de Netflix de gran éxito y por qué verla

"Criminal: Francia", miniserie disponible en Netflix.

La miniserie Criminal: Francia, disponible en Netflix, es una de esas producciones que logran destacarse por su propuesta minimalista y su narrativa intensa. Estrenada en 2019 como parte del proyecto internacional Criminal, la serie francesa forma parte de una colección de ficciones policiales ambientadas en distintos países de Europa, todas con un mismo formato: interrogatorios en una sala cerrada donde se juegan el poder, el nerviosismo, la verdad y la mentira.

La trama de esta innovadora producción se desarrolla exclusivamente entre las paredes de una sala de interrogatorios de la policía judicial. Sin escenas en exteriores, sin persecuciones ni artificios, la tensión recae por completo en los diálogos y en la interpretación de los actores. Cada episodio presenta un caso distinto y un sospechoso que debe enfrentarse a un equipo de investigadores decidido a arrancar una confesión o desentrañar una coartada. Lo que importa no son los hechos, sino las motivaciones, los secretos ocultos y las extrañas anécdotas de los personajes.

¿Por qué enganchar con "Criminal: Francia"?

Su éxito radica en cómo optimiza los recursos, la presentación de sus escenarios y la construcción de personajes. Netflix apostó por un formato teatral, donde la cámara se convierte en una testigo incómoda y cercana de los rostros, los gestos y las dudas. El espectador, al igual que los detectives, debe leer entre líneas, interpretar silencios y decidir si cree o no en el relato del sospechoso. Esa tensión permanente ha sido celebrada por la crítica y por el público, que encontró en la propuesta francesa un equilibrio entre el suspenso clásico y el drama humano.

Escena de la serie "Criminal: Francia".

Los motivos para enganchar con esta miniserie son varios:

Se trata de una serie corta de tres episodios, ideal para quienes buscan una experiencia intensa sin comprometerse con largas temporadas. Su carácter autoconclusivo en cada episodio permite verla en cualquier orden, lo que la hace accesible y atractiva. El elenco francés ofrece interpretaciones sólidas y creíbles; lleva el realismo a un nivel que logra incomodar y conmover. El formato invita al espectador a un juego intelectual: ponerse en la piel del investigador, analizar pistas y detectar contradicciones.

En definitiva, una miniserie que demuestra que no hacen falta grandes escenarios para crear un suspenso poderoso. Mantiene al espectador al borde de su asiento y se propone encontrar la verdad en los detalles más pequeños.