Precio de Netflix en septiembre de 2025: cuánto cuesta cada plan

Cuánto cuesta Netflix en septiembre.

El streaming en Argentina vuelve a subir de precio. Tras el aumento aplicado en agosto, Netflix ajustará sus precios en septiembre, alcanzando nuevos valores que la consolidan como la plataforma de streaming más cara del país. A la par, Spotify también confirmó un incremento global que impactará en los abonos locales a partir del próximo mes.

Los nuevos precios de Netflix para septiembre

Netflix ya había aplicado una suba cercana al 20% en agosto, y desde septiembre los valores quedaron definidos en tres planes principales, a los que se suman los recargos por cuentas compartidas.

Plan Básico : $7.199 por mes (base) → con impuestos: alrededor de $10.870 .

Plan Estándar : $11.999 (base) → con impuestos: unos $18.118 .

Plan Premium: $15.999 (base) → con impuestos: aproximadamente $24.158.

Además, quienes agreguen miembros extras deberán pagar $8.048 adicionales por cada usuario.

En cuanto a las prestaciones, la compañía mantiene sus diferencias por plan:

El Básico ofrece calidad estándar (720p) en un dispositivo.

El Estándar permite dos pantallas en simultáneo en calidad Full HD (1080p).

El Premium, el más caro, habilita hasta cuatro pantallas con resolución Ultra HD (4K) y HDR, además de descargas múltiples.

Cuánto cuesta Netflix con impuestos.

¿Cómo gestionar la cuenta de Netflix?

Los usuarios pueden consultar, cambiar o cancelar su plan ingresando a netflix.com desde un navegador. Para cancelar la suscripción, el proceso es simple:

Iniciar sesión en la cuenta. Hacer clic en el ícono de perfil > “Cuenta”. En “Membresía y facturación”, seleccionar “Cancelar membresía”. Confirmar la opción con “Finalizar cancelación”.

La cuenta permanecerá activa hasta que finalice el período de facturación vigente.

Cuánto cuestan las plataformas de streaming.

Qué plataformas gratuitas ofrecen contenido sin suscripción

Con la suba sostenida de los precios en los servicios de streaming, muchos usuarios en Argentina comenzaron a explorar opciones gratuitas para ver películas, series y documentales sin pagar una suscripción mensual. La tendencia, cada vez más extendida, impulsa el crecimiento de plataformas que funcionan bajo el modelo AVOD (video a demanda con publicidad), una alternativa que permite acceder a contenido sin costo, a cambio de ver anuncios.

Estas aplicaciones están disponibles en smart TVs, celulares y navegadores web, y muchas ya vienen preinstaladas en los dispositivos.

Principales plataformas gratuitas para ver contenido en Argentina