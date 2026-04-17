De qué trata y reparto de "Stranger Things: Relatos del 85", la serie de Netflix

"Stranger Things. Relatos del 85", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

La expansión del universo de Stranger Things suma una nueva pieza con Stranger Things: Relatos del 85, la serie animada de Netflix que apuesta por reimaginar Hawkins desde otro formato. Ambientada en el invierno de 1985, la producción funciona como un puente entre la segunda y la tercera temporada de la historia original, pero con un estilo visual inspirado en los dibujos animados de los años 80. Con episodios dinámicos y un tono que mezcla aventura, misterio y terror, la propuesta apunta a ampliar el universo sin repetir la fórmula.

Nuevas historias para Hawkings en "Relatos del 85"

La trama se centra en el grupo de amigos mientras intentan retomar la normalidad, entre juegos, bicicletas y días tranquilos, hasta que una nueva amenaza emerge desde el Upside Down. Esta vez, el foco estará en un misterio paranormal que se desarrolla a lo largo de la temporada, con criaturas inéditas y situaciones más surrealistas que aprovechan el lenguaje animado. También se profundizan temas clásicos de la saga: la amistad, el paso a la adolescencia y el miedo a lo desconocido. A diferencia de la serie original, el enfoque será más episódico, aunque con un hilo narrativo común.

En paralelo, la serie introduce tramas secundarias con personajes nuevos, algunos vinculados a experimentos o teorías alternativas sobre el origen de las grietas entre dimensiones. Esto amplía el mundo más allá del laboratorio clásico, sugiriendo que Hawkins no es el único punto afectado.

Uno de los cambios más importantes está en el elenco: los actores y actrices originales no participan en esta serie animada, y sus personajes son interpretados por nuevas voces.

Lucas y Max en "Retratos del 85". (Crédito de foto: Netflix)

Actuaciones de voces en inglés para "Stranger Things: Relatos del 85"

Eleven (Brooklyn Davey Norstedt) : mantiene su rol central, pero con un enfoque más introspectivo sobre su identidad y sus poderes.

Mike Wheeler (Luca Diaz) : sigue como líder del grupo, enfrentando nuevas tensiones emocionales y decisiones difíciles.

Dustin Henderson (Braxton Quinney) : clave en la investigación del misterio, combina humor con ingenio científico.

Lucas Sinclair (Elisha Williams) : más decidido, aporta equilibrio y pragmatismo frente a lo sobrenatural.

Max Mayfield (Jolie Hoang-Rappaport): suma profundidad emocional, con historias más centradas en su pasado y su carácter.

Con este cambio de elenco y formato, la serie busca abrir una nueva etapa dentro de la franquicia. Relatos del 85 no solo amplía la historia, sino que también marca un giro: demostrar que Hawkins puede seguir generando historias incluso sin sus caras más conocidas.