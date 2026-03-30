Estrenos Netflix en abril 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

"Beef", temporada 2, estreno de Netflix.

Este abril llega con una grilla cargada en Netflix, combinando nuevas temporadas de series populares, spin-offs ambiciosos y películas originales que amplían la oferta global. Entre regresos muy esperados y apuestas originales, el mes apunta a sostener el ritmo de uno de los años más fuertes de la plataforma. En ese contexto, hay algunos títulos que se posicionan como las grandes recomendaciones para ver en las próximas semanas.

"Sabuesos", temporada 2, estreno de Netflix.

Estrenos destacados en Netflix

Machos alfa - temporada 5. La comedia española regresa con una nueva tanda de episodios que profundiza en las contradicciones de sus protagonistas frente a los cambios sociales. Esta temporada refuerza su tono irónico al explorar la masculinidad contemporánea, manteniendo el equilibrio entre humor y crítica cultural. Se estrena a mediados de mes y promete seguir siendo una de las ficciones europeas más comentadas.

Stranger Things: Relatos del 85. Este spin-off animado expande el universo de Hawkins con una historia ambientada en el invierno de 1985. La serie introduce nuevos misterios sobrenaturales y mantiene el espíritu de amistad y peligro que convirtió a la franquicia en un fenómeno global, ahora con un enfoque visual distinto.

Comer, rezar, ladrar. Dentro del catálogo cinematográfico, esta comedia dramática se presenta como una de las novedades más curiosas del mes. Con un tono ligero pero emocional, combina viajes personales y vínculos afectivos, incluyendo la relación con los animales, en una historia que apunta al bienestar emocional y la reinvención personal.

Estrenos en Netflix durante abril

1 de abril

El último gigante.

Comer, rezar, ladrar.

Sarah Millican: Late Bloomer

Mission: Impossible.

Amor en el espectro - temporada 4.

2 de abril

Besos, Kitty - temporada 3.

Los pecados de Kujo

Los tipos malos: La serie

Alkhallat+: La serie

El agente divino

Rompiendo el hielo

Rebuilding

3 de abril

Clanes - temporada 2.

Mar de fondo - temporada 3.

Sabuesos - temporada 2.

Perros de caza - temporada 2.

La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson

9 de abril

18 rosas

Errores épicos

10 de abril

Embestida

15 de abril

Toaster

16 de abril

Beef - temporada 2 (antología con nuevo elenco)

17 de abril

Machos alfa - temporada 5

Roomates

180

23 de abril

Stranger Things: Relatos del 85 (estreno)

24 de abril

Apex, thriller de supervivencia.

Je m'appelle Agneta

Con una combinación de franquicias consolidadas, nuevas historias y contenidos internacionales, abril de 2026 confirma la estrategia de Netflix de apostar por la diversidad de géneros y audiencias. Entre comedia, ciencia ficción y drama, el catálogo del mes ofrece opciones suficientes para renovar la lista y maratonear sin pausa.