El thriller de espionaje de hace casi una década y que hoy rompe el ranking de las más vistas en Netflix

Estrenada en 2017 y protagonizada por Dominic Cooper y Thomas Kretschmann, Stratton se posiciona hoy entre las cuatro películas más vistas en Netflix Argentina. Dirigida por Simon West, el thriller de acción y espionaje británico encontró una segunda vida en la plataforma gracias al interés del público por historias de operaciones encubiertas y amenazas globales.

¿De qué se trata Stratton?

La trama sigue a John Stratton, un agente del Special Boat Service (SBS) británico, la unidad de élite comparable a los Navy SEALS de Estados Unidos. El protagonista forma parte de un equipo que trabaja en conjunto con el MI6 y otras agencias internacionales para frenar riesgos de alcance global. Bajo este escenario, la historia comienza con una misión fallida en Medio Oriente, donde intentan destruir un laboratorio vinculado a armas biológicas. Sin embargo, el operativo no solo sale mal, sino que deja al descubierto una amenaza mucho mayor.

A partir de ese punto, la película se transforma en una carrera contrarreloj. Stratton y su equipo deben rastrear a una organización terrorista que logró hacerse con un arma química de alto poder destructivo. El principal antagonista es un ex agente soviético, dado por muerto años atrás, que planea ejecutar un ataque a gran escala en Europa.

Basada en la serie de novelas escritas por Duncan Falconer, quien construyó el personaje a partir de su propia experiencia en fuerzas especiales británicas, Stratton detenta de cierto grado de realismo a las operaciones militares y al funcionamiento de las unidades de inteligencia, aunque adopta por un enfoque más comercial que documental.

Además de Cooper, el elenco lo integran Gemma Chan y Tom Felton, quienes completan el equipo y figuras clave dentro de la trama.

Ficha técnica de Stratton