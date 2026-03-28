La provocadora acción de Tyson Fury contra Makhmudov para la pelea del año en boxeo

Tyson Fury generó revuelo en el boxeo al provocar a Makhmudov antes de su pelea, en la previa del combate más esperado del año.

El mundo del boxeo quedó sacudido por una escena tan insólita como provocadora. Tyson Fury encendió la previa de su pelea ante Arslanbek Makhmudov con un gesto que dio la vuelta al mundo: a días de su esperado regreso al ring, el británico provocó a su próximo rival al pasear por las calles de Tailandia con un león, animal con el que apodan al ruso.

En plena preparación para su regreso al boxeo, Fury sorprendió con una acción fuera de lo común: se dejó ver por las calles por las calles de Pattaya, en Tailandia, con un león. La escena, rápidamente viralizada, fue interpretada como un mensaje directo hacia su rival, Makhmudov, apodado “The Lion”.

Lejos de ser un gesto casual, la imagen se enmarca dentro de la estrategia mediática del británico para calentar la previa de un combate que ya genera expectativa global. Mientras entrena bajo temperaturas superiores a los 30 grados, Fury eligió enviar un mensaje simbólico que combina espectáculo y provocación.

En declaraciones al Daily Mail de Inglaterra, el excampeón mundial intentó bajarle el tono a la situación: “Es un buen chico, es como un pequeño Simba”, dijo en referencia al personaje de El Rey León. Sin embargo, el impacto mediático ya estaba instalado.

Un regreso cargado de expectativas

La pelea, programada para el 11 de abril en el Tottenham Hotspur Stadium, marcará el regreso de Fury tras 16 meses de inactividad. Además, será su primera presentación en Gran Bretaña desde 2022, lo que suma un condimento especial al evento.

El británico, de 37 años, vuelve al ring después de haber anunciado su retiro en reiteradas ocasiones. En esta oportunidad, lo hace con objetivos claros: retomar protagonismo en la división de los pesos pesados y enfrentar a los mejores rivales disponibles.

“Ya no soy el perseguido, ahora soy el cazador”, lanzó Fury, dejando en evidencia su cambio de mentalidad de cara a esta nueva etapa.

El peligro que representa Makhmudov

Del otro lado estará Makhmudov, un rival que no pasa desapercibido. Con un récord de 21 victorias, dos derrotas y 19 nocauts, el ruso-canadiense se posiciona como uno de los pegadores más temidos de la categoría.

Su apodo, “The Lion”, cobra aún más relevancia tras la provocación de Fury. Pero más allá del simbolismo, su poder de golpeo lo convierte en una amenaza real para cualquier oponente.

El combate no solo pondrá a prueba el nivel actual del británico, sino también su capacidad para manejar un duelo exigente tras un largo tiempo fuera de la competencia.

Advertencias desde el propio mundo del boxeo

La previa también sumó voces autorizadas que analizaron el enfrentamiento. Dillian Whyte, en diálogo con Sky Sports, advirtió que la pelea está lejos de ser sencilla para Fury.

“Al principio parecía una pelea fácil, pero Makhmudov es duro y viene en buen momento”, explicó. Además, señaló que el británico podría perder parte de su ventaja física habitual, lo que equilibra el combate.

Whyte fue más allá y alertó sobre el poder de nocaut del ruso-canadiense: “Es una pelea muy peligrosa. Fury ya ha sido derribado por rivales con menos pegada”.

El evento, organizado por The Ring, contará con una cartelera de primer nivel. Conor Benn y Regis Prograis protagonizarán el combate coestelar, mientras que Richard Riakporhe y Jeamie TKV también formarán parte de la jornada.

La transmisión estará a cargo de Netflix, lo que garantiza una audiencia global y refuerza el carácter mediático del espectáculo.