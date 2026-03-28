Es noqueador, figura del boxeo argentino y peleará una eliminatoria mundialista

Rodrigo "C4" Ruiz es una de las joyas del boxeo argentino que tiene su próxima pelea confirmada y no sólo será a nivel internacional, sino que también se tratará de una eliminatoria mundialista en la que puede alcanzar nada más y nada menos que el gran sueño de su vida. Con un récord noqueador, un apodo explosivo y un potencial que ya mostró en varias ocasiones arriba del ring de la Federación Argentina de Box o el Luna Park tanto en nuestro país como en Rusia, ahora buscará un triunfo que lo catapulte al título que hoy posee una leyenda. Por supuesto, no será fácil el primer escollo, pero la estrella tucumana puede superarlo para ir por algo aún más grande.

El oriundo de Las Talitas lleva 23 victorias de las cuales 17 fueron por KO y sólo perdió una vez, pero dejó todo hasta el final fuera del país. El próximo sábado 5 de abril en la ciudad de Wollongong, pegada al mar de Tasmania en Australia, el nacido en Tucumán de familia de boxeadores que habló con El Destape antes de viajar se verá las caras con el dueño de casa Sam "The Ghost" Goodman, quien acumula 21 éxitos (8 por la vía rápida) y sólo un revés. El ganador de este impresionante cruce se ganará el derecho de enfrentar al japonés Naoya Inoue, gran referente actual y considerado uno de los mejores de la historia.

Rodrigo "C4" Ruiz, a un paso de la chance de título mundial de boxeo

El joven tucumano contó las sensaciones previas a su viaje para el combate del próximo 5 de abril. Con respecto al duelo sostuvo que es la "más importante de su carrera" y que lo dejará a "sólo un paso del sueño de ser campeón del mundo". De hecho, aseveró que está "en el mejor momento, mejor que nunca y tranquilo para lo que se viene". Sin dudas puede lograr algo histórico y no se siente para nada lejos de ese objetivo.

Con respecto a la pelea, "C4" es consciente de la dificultad que representa salir del país para enfrentarse a un representante local pero se siente renovado con respecto a sus presentaciones anteriores. Ante esta situación. Ruiz sostuvo que "afuera hay que noquear o hacer mucha diferencia. Voy a sorprender a todos". Por último, le dejó un mensaje al difícil nipón con el que puede medirse más adelante: "lo quiero a Inoue después. Mi sueño es ser campeón del mundo y tengo mucha hambre de gloria".

Rodrigo "C4" Ruiz sueña con ser campeón mundial de boxeo

Quién es Rodrigo "C4" Ruiz, la joya del boxeo argentino que puede enfrentar a una leyenda

El nacido en Las Talitas fue ganando terreno en el boxeo argentino a base de sus victorias por KO, su buen desempeño arriba del cuadrilátero y su récord prometedor desde su debut como profesional en 2021 hasta hoy. El Estadio Mary Terán de Weiss fue testigo de su presentación contra Enzo Cubilla el 9 de abril de aquel año donde dio inicio a su carrera ganando en el quinto asalto. A partir de ahí, todos fueron éxitos para el tucumano que ganó títulos más adelante, se subió al ring tanto del Luna Park como de la Federación Argentina de Box y peleó por primera vez en el exterior.

En julio del 2022 le llegó la primera chance por un cinturón y no la desaprovechó. Tal es así que se midió ante el venezolano Luis Guerrero en la Asociación Vecinal Barrio Díaz Vélez de San Lorenzo, Santa Fe, y se impuso por la vía del cloroformo en el cuarto round. Con esta victoria cosechó el cetro sudamericano supergallo, el cual defendió en 9 oportunidades. Ese mismo año, Ruiz también ganó el Latino de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) dejando en el camino al ecuatoriano Paul Hayo en la misma provincia en una de las pocas que ganó por puntos en decisión unánime. Esa última faja la expuso seis veces y la ganó una vez más estando vacante en 2025.

Rodrigo "C4" Ruiz vs. Sam Goodman, el sábado 5 de abril en Australia

La pelea más importante de la carrera de C4 Ruiz y una derrota que lo marcó

El 5 de julio del 2025, el tucumano peleó por primera vez como profesional fuera de nuestro país y lo hizo en el DIVS de Ekaterimburgo, Rusia. En aquella ocasión, luego de un duelo espectacular, perdió por puntos en fallo unánime con el uzbeko Mukhammad Shekhov, quien cayó una vez en el ring a manos del argentino pero se repuso y ganó el combate. Más allá de esto, "C4" no se rinde y ahora va por un desafío aún mayor contra Goodman para luego enfrentar a Naoya Inoue por el título.

Cuándo es la eliminatoria mundialista entre Rodrigo "C4" Ruiz y Sam Goodman: hora, TV y cómo ver la pelea online

El combate entre el argentino y el australiano en el WIN Entertainment Centre de Wollogong, Australia, tendrá lugar el sábado 5 de abril. De allí saldrá el retador oficial al título mundial supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que hoy ostenta el japonés Naoya Inoue, quien también posee los de las demás entidades. En cuanto a la transmisión, OR Promotions anunció que será a través de TyC Sports con horario a confirmar.