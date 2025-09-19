Estuvo preso en los 2000: Joaquín Levinton sumó una historia más a su vida en el rock nacional

El cantante reveló una historia desconocida dentro de su caudal de anécdotas vinculadas a la música.

Joaquín Levinton visitó el programa de Mario Pergolini en El Trece y fiel a su estilo, repasó distintos aspectos de su carrera en la música con un sinfín de anécdotas. Una de ellas se remonta a los años 2000, cuando estuvo preso en Chaco antes de dar un recital con Turf, cuya revelación despertó todo tipo de reacciones en el ambiente del rock nacional.

"Nos contrata una mina que laburaba en el gobierno. Teníamos que salir a tocar y no estaba la guitarra. Misteriosamente aparecen unos pibitos y dicen '¿quieren venir a un asado?' Y nosotros dijimos 'bueno, no tenemos nada que hacer'", introdujo en diálogo con Otro Día Perdido. "En el lugar, misteriosamente, nos facilitan cierto tipo de cosas. A todo esto, también estaba el mánager", agregó mientras entre risas, Pergolini le dijo: "Si si, está bien, no ensuciemos más gente".

Cuando terminó la reunión, pidió un remis y al indicar la dirección, escuchó que le dijeron "vos no vas a ningún lado, flaco". "Veo que cierran la calle, aparece un patrullero, miro para atrás y había otro patrullero", relató Levinton, quien reveló qué fue lo que le dijo a los policías que se encontraban en el lugar, situación que no vio venir.

"Hacé lo que tengas que hacer, no hagan nada de más, hagamos los trámites que haya que hacer... sino, yo la próxima, te juro, sin ofender, voy a hacer una canción, va a nombrar al Chaco y va a nombrar tu nombre cuando lo sepa", fue lo que le dijo. Tiempo después, la misma organización los quiso contratar de vuelta y la primera reacción del cantante fue decirle a su gente "¿estás en pedo?". "Solo voy a ir si me dan inmunidad policial ¡Y me dieron! Con un policía a mi cargo. Y yo podía decirle lo que deseaba. Salgo a cantar y digo 'muy buenas noches a todos amigos chaqueños, antes que nada quiero leerles mi declaración de inmunidad", concluyó la anécdota Levinton con un broche de oro: todavía guarda en su cajón ese documento.

Qué pasó con la deuda millonaria de Levinton con Aysa

Semanas atrás, Joaquín Levinton quedó en el foco de la noticia musical, aunque no por las presentaciones en vivo con Turf. Es que trascendió que el músico de 50 años mantiene una deuda millonaria con la compañía de agua Aysa. En el marco de la privatización impulsada por Javier Milei y el decreto que permite interrumpir el servicio por falta de pago, el artista decidió romper el silencio y dar su versión sobre la situación.

"Es cierto que es mi domicilio, lo tuve que pagar a la fuerza porque lo vendí a ese domicilio hace un mes y medio, antes de que suceda toda esta charla", dijo en diálogo con Radio Con Vos. "Finalmente tampoco lo pagué de la manera que me ofrecían pagar. Primero, porque me hacían hablar con una computadora y yo no hablo con computadoras. No me gusta tener que ir, viste... no tengo paciencia. Y apreto mal el número siempre. Entonces tengo que volver a empezar. Y ahí me da bronca", sumó dejando en claro que no lo pagó de manera directa, sino que se lo descontó a la persona que le compró la casa.