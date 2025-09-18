La inesperada revelación de Nelson Castro: "Me encantan".

El periodista Nelson Castro reveló al aire una faceta que se desconocía sobre su persona. Qué contó el miércoles por la noche en Otro Día Perdido, el programa que Mario Pergolini conduce en Eltrece.

"Me encantan los magos y alguna vez hubo quien me quiso mostrar un truco de un mago y dije 'no'. No me quiten esa ilusión", señaló Castro. Cuando Soy Rada le hizo un truco de magia en vivo, el periodista se mostró sorprendido y le infirió: "Espectacular".

En la misma entrevista dio a conocer otros aspectos de su vida que no eran muy conocidos. "Yo quise ser jugador de fútbol. La gente cree que la vida de uno es un ñágara de éxito", recordó, antes de explicar que, a los 12 años, hizo una prueba en un club y el entrenador le dijo: "Vos pibe, lo tuyo es así. De la línea de cal para afuera, cuanto más lejos mejor". "Qué razón tenía. Yo llegué a mi casa llorando. Mi mamá me preguntaba qué pasó", relató Nelson Castro.

Por qué Nelson Castro dejó de ejercer la medicina

Luego, Nelson Castro, quien además de periodista es neurólogo, contó por qué dejó de ejercer la medicina tras 14 años. "El hecho que cambió mi vida y por el cual tuve que dejar la medicina fue el episodio de la carótida de Menem. Vos te acordás -le dijo a Pergolini-, muchos eran chiquitos y no se acuerdan. Hay cosas en la vida que las circunstancias son determinantes", comenzó y siguió: "Quien lo operó, una luminaria de la medicina argentina, el profesor Juan Carlos Parodi, había sido profesor mío en Estados Unidos. Por lo tanto yo ese día hablé con él y él me contó lo que iba a pasar, que muy pocos lo sabían".

"Lo contamos y fue tal el impacto que en seis meses la demanda de consultas médicas se quintuplicó. Y ahí entendí que tenía que dejar la medicina", continuó y justificó: "Evidentemente estaba muy contaminada por el hecho del personaje público".