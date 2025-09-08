Nelson Castro hundió a Milei y dijo lo que nadie quería que se sepa: "Ojo".Nelson Castro hundió a Milei y dijo lo que nadie quería que se sepa: "Ojo".

En medio de las elecciones en las que La Libertad Avanza perdió con Fuerza Patria, el periodista Nelson Castro hundió al presidente Javier Milei y contó lo que el libertario no quería que se sepa. Qué dijo en TN.

"El mileismo, que entra en estado de shock. Ojo con esto, porque yo no sé cómo va a poder gobernar ahora Milei, por lo menos de acá a octubre", consideró Castro en TN mientras todavía se especulaba con posibles resultados.

El periodista explicó que, tras las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, al Presidente de la Nación "no le sale una ley más". "No pasa más nada por el Congreso, puede tener fallos adversos de la Justicia muy complicados y ojo con el tema de la conflictividad social a partir de esto, ¿no es cierto?", agregó Nelson Castro.

Los resultados letales para Milei

Las elecciones por las que Nelson Castro fue muy crítico con el presidente fueron las de la Legislatura bonaerense del domingo 7 de septiembre. Allí, Fuerza Patria ganó en seis de las ocho secciones electorales y sacó un total de 47,28% en toda la Provincia, por delante del 33,71% de La Libertad Avanza. Luego quedaron Somos Buenos Aires (5,25%), el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (4,37%) y la lista de Potencia (1,37%).