Francos criticó decisiones económicas del Gobierno y reconoció "soberbia"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el gobierno nacional deberá hacer una fuerte autocrítica para revertir las elecciones en octubre y adelantó que uno de los ejes será cambiar la microeconomía. El funcionario además habló de la soberbia dentro del ejecutivo.

"Fue más que viento, ¿no? fue un, no digo un huracán, pero si un viento muy fuerte", metaforizó Francos a modo de broma al iniciar la entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre para reconocer la fuerte derrota en la provincia de Buenos Aires ante el peronismo por 14 puntos.

"Hay que ver en qué fallamos en lo político y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente", agregó el jefe de Gabinete. Luego reconoció que hubo soberbía: "A lo mejor sin hacerlo de forma voluntaria, se transmitió esa sensación en la gente. Eso también al pueblo no le cayó bien".

"También tenemos que ver cómo transmitimos las cosas a la gente", sostuvo Francos, quien además adelantó que luego del 10 de diciembre habrá cambios en el Gabinete por los funcionarios que dejan sus cargos luego de ser electos.

Francos dijo que llamó al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, para felicitarlo por las elecciones y puso en duda la posibilidad de que Javier Milei se comunique con Axel Kicillof.

Fuerza Patria se impuso en 99 de 135 municipios de la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza (LLA) en 99 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires en las elecciones bonaerenses de este domingo. Con más del 83% de los votos escrutados, el peronismo tenía el 46,92% de los votos en toda la Provincia, más de 13 puntos por delante del 33,87% de La Libertad Avanza.

Además, Fuerza Patria ganó en seis de las ocho secciones electorales: solamente perdió en la Quinta Sección Electoral, que incluye a General Pueyrredón y que tenía como cabeza de lista al intendente, Guillermo Montenegro, y en la Sexta Sección Electoral. Ganó en la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Séptima y la Octava.

A la hora de ver los resultados en los municipios, la Tercera Sección mostró una gran diferencia entre el peronismo y la alianza entre los libertarios y el PRO. Por ejemplo, en Avellaneda y en Berazategui, Fuerza Patria sacó más del 60% de los votos, mientras que en Lomas de Zamora cosechó más del 55%.

En el partido de La Matanza, el más extenso de toda la provincia de Buenos Aires, el peronismo tuvo el 53,34%; también fue abrumadora la ventaja de la alianza peronista en Merlo, donde consiguió el 49,26%.