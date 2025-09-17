Entradas Alejandro Sanz en Argentina 2026: precios y fechas de cuándo toca en Buenos Aires, Rosario y Córdoba

Alejandro Sanz vuelve a Argentina en 2026.

Tras un arranque de gira triunfal en México, donde consiguió el sold out en sus primeras fechas y se encuentra agotando las últimas entradas para el resto del tour que está en marcha, el multipremiado artista español Alejandro Sanz anunció su regreso a la Argentina para este 2026, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo, que lo llevarán por tres ciudades del país.

Así, con el recuerdo aún latente de sus últimos show en nuestro país que reunieron más de 100.000 personas en mayo del 2023, ahora Sanz vuelve con su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué?, un disco que se destaca por su sutileza emocional y hits en colaboración como Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca junto a Carín León o incluso el tema que sacó con Shakira, Bésame.

Fechas de cuándo toca Alejandro Sanz en Argentina 2026

Alejandro Sanz se presentará el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

Por dónde comprar las entradas para Alejandro Sanz en Argentina 2026

Alejandro Sanz vuelve con su gira.

Las entradas para el show de Alejando Sanz se vendarán exclusivamente a través de www.enigmatickets.com

se vendarán exclusivamente a través de La preventa para clientes Santander Visa arrancó el martes 16 de septiembre a las 15. Además, los usuarios contarán con el beneficio de seis cuotas sin interés, abonando con las tarjetas Visa de ese banco únicamente a través de MODO.

Además, los usuarios contarán con el beneficio de seis cuotas sin interés, abonando con las tarjetas Visa de ese banco únicamente a través de MODO. La venta general será el día miércoles 17 de septiembre a las 15 con todos los medios de pago y cualquier método de pago únicamente a través de MODO y Mercado Pago.

Precios de entradas para ver a Alejandro Sanz en Argentina 2026

VIP Platino: $210.000 + SC

$210.000 + SC VIP Oro: $190.000 + SC

$190.000 + SC VIP: $160.000 + SC

$160.000 + SC Platea Preferencial Oeste y Este: $170.000 + SC

$170.000 + SC Platea Oeste y Este: $140.000 + SC

$140.000 + SC Platea C: $110.000 + SC

$110.000 + SC Platea s/n A y B: $85.000 + SC

$85.000 + SC Campo de pie: $65.000 + SC

Nuevo disco de Alejadro Sanz

Desde su debut en 1991 con Viviendo Deprisa hasta su último disco de estudio SANZ, Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Alejandro Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.

Con su más reciente trabajo discográfico, ¿Y Ahora Qué?, consolidándose como un éxito comercial masivo en diferentes charts y regiones, superando los 120 millones de streams en plataformas digitales a nivel global, Alejandro Sanz demuestra que su voz sigue más vigente que nunca. Un artista que est'a cada vez más vigente y demuestra todo su potencial año a año.