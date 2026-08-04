Emoción en el folklore por un nene cantor: "Adoro a mi celeste y blanca"

El universo de la música folklórica volvió a conmoverse ante la aparición de un nuevo talento. Con tan solo 10 años, el pequeño salteño Agustín Orlando logró conquistar a los amantes del género en redes sociales tras difundirse su emotiva interpretación de “Disculpe”, la recordada composición de Hernán Figueroa Reyes.

Su desenvoltura con la guitarra y la madurez de su matiz vocal encendieron el entusiasmo en el ambiente folkórico, donde ya se vislumbra el nacimiento de un artista con proyección en las grandes peñas y celebraciones populares.

Durante un diálogo con el programa salteño “Vale la pena con Natuti”, el joven músico repasó sus comienzos y explicó cómo el entorno familiar fue determinante para despertar su vocación por la cultura criolla: “Todo nació porque mi familia es mucho de escuchar folklore y bueno, a mí me empezó a gustar ese tipo de temas. Entonces mi mamá me mandó a clase de guitarra con mi profe Sebastián Aramburu. Yo tocaba la guitarra nada más y me acompañaba cantando. Yo no sabía que podía cantar”.

Ese primer acercamiento con el instrumento de seis cuerdas dio paso al descubrimiento de sus dotes para el canto, un hito que transformó su rutina diaria y lo impulsó a perfeccionarse: “Hasta que después mi mamá y papá se dieron cuenta que podía cantar y yo también me di cuenta que podía cantar, así que dije, ‘Bueno, voy a hacer clase de canto con mi profe’. De ahí sigo desde hace 3 años, porque empecé a los 7”.

El pequeño salteño Agustín Orlando conquistó a todos los amantes del folklore.

Con tres años de formación continua y un repertorio que abraza a los clásicos de la música popular argentina, Agustín no oculta la ilusión de pisar en el futuro los encuentros más emblemáticos del país. Al ser consultado sobre sus anhelos a largo plazo, el niño salteño expresó con soltura su deseo de proyectar su carrera hacia las plazas históricas de la tradición: “Mi sueño es poder llegar a festivales muy grandes como Jesús María, Serenata a Cafayate, Cosquín”.

Orgullo por la compañía folklórica argentina se prepara para brillar en festivales de Italia

La Compañía Folclórica Internacional ‘Danzantes’ de San Luis se encuentra en plena preparación para su tercera gira internacional, que tendrá lugar del 29 de julio al 20 de agosto en varios festivales folclóricos del centro y sur de Italia. Tras un encuentro artístico exitoso en la sala ‘Hugo del Carril’ del Centro Cultural Puente Blanco, el grupo reafirmó su compromiso con la difusión del folclore argentino en el mundo.

El evento ‘Danzantes 2026’ reunió a diversas compañías, ballets y academias de danza locales que compartieron con el público su trabajo realizado durante el año. La velada se desarrolló en un ambiente de camaradería y celebración, donde cada elenco ofreció presentaciones que emocionaron a los asistentes y demostraron la riqueza cultural de San Luis.