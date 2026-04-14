Adiós a los pañuelos: el accesorio que es furor esta temporada otoño-invierno 2026 (Créditos: Instagram/@camimayan)

Los pañuelos han sido el gran accesorio para el cambio de estación. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a imponerse las corbatas. El accesorio ya se posiciona como la gran estrella de la temporada otoño-invierno 2025 y se adapta a una gran variedad de looks.

Las corbatas comienzan a ser tendencia: por qué son el accesorio clave de la temporada

Las corbatas se asocian históricamente a los hombres, pero la prenda —como cualquier accesorio sin género— comenzó a ganar terreno en los looks femeninos durante los últimos meses y ya se impone como el "must have" de esta temporada.

Este tipo de tendencia ganó popularidad entre los años 80 y 90, cuando las mujeres comenzaron a escalar en puestos laborales y la prenda se convirtió en la gran representación visual de su acceso a puestos antes dominados por hombres. Propias de un estilo boyish que toma una estética inspirada en el armario masculino, con sus líneas rectas, colores neutros y minimalismos, eran parte de los looks que buscan derribar la idea de fragilidad de la mujer y mostrarlas más fuertes en los espacios.

Sin embargo, en la moda actual —influenciada por tendencias genderless y el revival de estéticas como el preppy o el officecore—, la corbata ya no es solo sinónimo de traje y oficina, sino también de estilo personal, contraste y hasta rebeldía dentro de outfits más relajados.

María Becerra es una de las artistas que a sumado corbatas a looks urbanos (Créditos: Instagram @noend.projects)

Actualmente, el accesorio toma fuerza y se ve en alfombras rojas del mundo y en mujeres que ocupan roles de liderazgo político y económico. También en destacadas referentes de la cultura como María Becerra, Celeste Cid, Minerva Casero y hasta Sofía Gonet.

Hoy se resignifica: ya no es solo sinónimo de traje y oficina, sino también de estilo personal, contraste y hasta rebeldía dentro de outfits más relajados.

¿Cómo combinar las corbatas en diferentes looks?

Las corbatas hoy aparecen en combinaciones inesperadas, mezclando lo clásico con lo urbano. La clave para sumarlas a un outfit está en jugar con texturas, proporciones y el nivel de formalidad del resto del look.

1. Look urbano con abrigo protagonista (clave invierno 2026)

Combinación de lo estructurado con lo relajado del oversize:

Tapado largo oversize (negro, gris o marrón chocolate).

Camisa blanca amplia.

Corbata negra o bordó.

Jean recto o wide leg.

Botas o zapatillas urbanas.

2. Sastrero relajado (oficina moderna)

Look ejecutivo, pero sin rigidez, más cómodo y canchero:

Blazer con hombros marcados.

Pantalón sastrero suelto.

Camisa celeste o blanca.

Corbata fina (puede ser rayada o clásica).

Mocasines o zapatos.

3. Preppy actualizado (tendencia fuerte)

Estética colegial, pero más relajada y urbana:

Camisa.

Corbata (ideal estampada o tipo college).

Sweater o chaleco tejido.

Pollera midi o pantalón de vestir.

Medias + mocasines.

4. Con cuero marrón (el color clave)

El marrón reemplaza al negro este invierno, así que la corbata suma contraste y eleva el look:

Blazer o campera de cuero marrón.

Camisa blanca.

Corbata en tonos tierra o negra.

Pantalón sastrero o jean.

Botas.

La clave para combinar las corbatas está en jugar con texturas y proporciones (Créditos: Pinterest)

5. Con sweater oversize (layering bien de invierno)

Ideal para el frío real, cómodo pero con detalle de styling:

Camisa (cuello afuera).

Corbata suelta.

Sweater grande (tipo alpino o liso).

Pantalón recto o falda.

Botas o borcegos.

6. Denim trabajado + corbata (casual elevado)

El jean deja de ser básico y pasa a ser protagonista, y la corbata le suma estilo:

Camisa denim o blanca.

Corbata.

Jeans con detalles (bordados, lavados especiales).

Abrigo corto o puffer.

Zapatillas.

7. Noche / salida (total black con twist)

Look simple pero fuerte, muy usado para salidas o eventos: