Fue furor en Coachella: la prenda que marcará tendencia en la temporada otoño-invierno 2026.

Cada edición de Coachella Valley Music and Arts Festival funciona como una vidriera anticipada de lo que vendrá en materia de moda, y este año no fue la excepción: entre estilismos pensados al detalle y una fuerte impronta estética, hubo una prenda que logró destacarse por su repetición y su impacto visual, consolidándose como una de las más fotografiadas del evento.

Se trata de las camperas con flecos, un ítem que recupera el espíritu bohemio y western, pero que en su versión 2026 se resignifica con cortes más modernos, materiales variados y una intención clara de convertirse en protagonista del look.

Una estética que combina movimiento, textura y presencia

Lo que diferencia a esta tendencia de otras reapariciones es su capacidad de transformar visualmente cualquier outfit, ya que los flecos no solo funcionan como un detalle decorativo, sino como un recurso que aporta dinamismo, volumen y una identidad muy marcada, incluso en combinaciones simples.

En Coachella, estas camperas se vieron en versiones de gamuza, cuero e incluso tejidos livianos, con largos variables y terminaciones más o menos pronunciadas, lo que permitió adaptarlas a distintos estilos sin perder su esencia. Además, su regreso no es casual: se inscribe dentro de una corriente más amplia que busca recuperar lo artesanal, lo táctil y lo imperfecto, en contraposición con las estéticas más minimalistas que dominaron temporadas anteriores.

Fue furor en Coachella: la prenda que marcará tendencia en la temporada otoño-invierno 2026.

Fue furor en Coachella: la prenda que marcará tendencia en la temporada otoño-invierno 2026.

Cómo se adapta al otoño-invierno

Aunque su origen reciente está ligado al universo festivalero, la clave de su éxito radica en su capacidad de adaptación al uso cotidiano, especialmente en contextos urbanos donde se busca incorporar tendencia sin resignar funcionalidad.

En ese sentido, una de las combinaciones más efectivas consiste en integrarlas a looks neutros, como jeans rectos, remeras lisas o sweaters básicos, para que la prenda actúe como punto focal sin sobrecargar el conjunto. También funcionan muy bien en estilismos más elaborados, por ejemplo sobre vestidos de punto o con prendas de cuero, donde el contraste de texturas potencia el resultado final y construye una estética más sofisticada.