No son mocasines: los zapatos que vuelven a ser tendencia esta temporada otoño-invierno 2026

Los mocasines parecen haberse establecido como las protagonistas de la temporada. Sin embargo, hay otro calzado que sigue sus pasos y empieza a ser furor: las chatitas. Estos zapatos vuelven en una versión reinventada y se posicionan entre los más elegidos del otoño-invierno 2026.
Por qué las ballerinas son tendencia en la temporada otoño-invierno 2026
Conocidas también como ballerinas o "guillerminas", las chatitas ganaron terreno como una de las opciones más elegidas por su versatilidad y elegancia. Ya sea para un look casual como uno más formal, de noche o de día, son una gran elección para vestirse con comodidad sin resignar el estilo.
En esta temporada otoño-invierno predominan las chatitas de gamuza o cuero suave, en estilo romántico y hasta más sporty. Claro que sirve para diferentes looks, todo dependen de cómo se combinen. Suelen quedar bien con pantalones rectos, faldas midi o mini y hasta vestidos tejidos.
Cómo combinar las ballerinas o chatitas con diferentes looks
Las guillerminas se posicionan como uno de los "must have" del otoño-invierno 2026 porque combinan comodidad, estética retro y versatilidad. La clave es combinarlas con prendas más invernales, abrigadas y jugar con los contrastes.
1. Con jeans (el clásico que nunca falla)
Los jeans rectos o de corte clásico son de las combinaciones más vistas con ballerinas:
- Ballerinas.
- Jeans rectos o wide leg.
- Sweater o blazer (puede ser oversize para estar en tendencia).
- Sumá medias finitas si hace frío.
- Agregá cinturón y cartera estructurada.
2. Con sastrería (oficina o formal relajado)
Reemplazan a los tacos para un estilo más cómodo pero elegante:
- Chatitas.
- Pantalón de vestir.
- Tapado largo.
- Tonos neutros (negro, gris, marrón chocolate).
3. Con prendas de punto (bien invierno)
Mezcla lo delicado del zapato con lo pesado del tejido:
- Ballerinas.
- Pollera midi.
- Sweater de lana.
- Medias tupidas o cancanes.
Una de las grandes tendencias es utilizarlas con medias finitas blancas (Créditos: AKGS)
4. Con cuero o looks más edgy
El contraste entre lo romántico y lo rockero es clave esta temporada:
- Ballerinas (negras o con hebillas).
- Pantalón de cuero.
- Campera biker.
5. Con vestidos
Un estilo versátil que se adapta con capas:
- Ballerinas.
- Vestido midi.
- Tapado largo.
- Medias (para sumar abrigo).
6. Con medias visibles (clave 2026)
Una forma simple de actualizar cualquier look:
- Ballerinas.
- Medias blancas, de color o con textura.
- Outfit básico (jeans, pollera o vestido).
7. Versión tendencia: sneakerina
La mezcla entre ballerina y zapatilla para looks más relajados:
- Sneakerinas.
- Jogger.
- Hoodie.
- Abrigo largo.