No son mocasines: los zapatos que vuelven a ser tendencia esta temporada otoño-invierno 2026

Los mocasines parecen haberse establecido como las protagonistas de la temporada. Sin embargo, hay otro calzado que sigue sus pasos y empieza a ser furor: las chatitas. Estos zapatos vuelven en una versión reinventada y se posicionan entre los más elegidos del otoño-invierno 2026.

Por qué las ballerinas son tendencia en la temporada otoño-invierno 2026

Conocidas también como ballerinas o "guillerminas", las chatitas ganaron terreno como una de las opciones más elegidas por su versatilidad y elegancia. Ya sea para un look casual como uno más formal, de noche o de día, son una gran elección para vestirse con comodidad sin resignar el estilo.

En esta temporada otoño-invierno predominan las chatitas de gamuza o cuero suave, en estilo romántico y hasta más sporty. Claro que sirve para diferentes looks, todo dependen de cómo se combinen. Suelen quedar bien con pantalones rectos, faldas midi o mini y hasta vestidos tejidos.

(Créditos: Instagram/Fozaza)

Cómo combinar las ballerinas o chatitas con diferentes looks

Las guillerminas se posicionan como uno de los "must have" del otoño-invierno 2026 porque combinan comodidad, estética retro y versatilidad. La clave es combinarlas con prendas más invernales, abrigadas y jugar con los contrastes.

1. Con jeans (el clásico que nunca falla)

Los jeans rectos o de corte clásico son de las combinaciones más vistas con ballerinas:

Ballerinas.

Jeans rectos o wide leg.

Sweater o blazer (puede ser oversize para estar en tendencia).

Sumá medias finitas si hace frío.

Agregá cinturón y cartera estructurada.

2. Con sastrería (oficina o formal relajado)

Reemplazan a los tacos para un estilo más cómodo pero elegante:

Chatitas.

Pantalón de vestir.

Tapado largo.

Tonos neutros (negro, gris, marrón chocolate).

3. Con prendas de punto (bien invierno)

Mezcla lo delicado del zapato con lo pesado del tejido:

Ballerinas.

Pollera midi.

Sweater de lana.

Medias tupidas o cancanes.

Una de las grandes tendencias es utilizarlas con medias finitas blancas (Créditos: AKGS)

4. Con cuero o looks más edgy

El contraste entre lo romántico y lo rockero es clave esta temporada:

Ballerinas (negras o con hebillas).

Pantalón de cuero.

Campera biker.

5. Con vestidos

Un estilo versátil que se adapta con capas:

Ballerinas.

Vestido midi.

Tapado largo.

Medias (para sumar abrigo).

6. Con medias visibles (clave 2026)

Una forma simple de actualizar cualquier look:

Ballerinas.

Medias blancas, de color o con textura.

Outfit básico (jeans, pollera o vestido).

7. Versión tendencia: sneakerina

La mezcla entre ballerina y zapatilla para looks más relajados: