Usó al folklore: Pergolini se convirtió en payador para cantarle las 40 a Milei post elecciones

Qué dijo Pergolini de Milei en modo payador.

Mario Pergolini se encuentra en el centro de la escena de la televisión por lo que hizo en plena emisión de Otro Día Perdido, el ciclo que conduce por El Trece. Luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales, utilizó una manera particular de dedicarle un mensaje a Javier Milei a través de una payada en vivo.

En la emisión del lunes 7 de septiembre de Otro Día Perdido, Mario Pergolini le hizo un guiño a la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. El conductor entonó una payada en pleno vivo y fiel a su estilo, le envió un mensaje al presidente tras la victoria de Axel Kicillof con la lista de Fuerza Patria.

"Mirá Milei, te lo digo porque yo ya lo pasé: gritar como poseído no te lleva a ningún pie. Vos decís que sos león, pero parecés un gatito que maúlla por las redes y en la plaza pega gritos", fueron las primeras prosas de Pergolini. "El insulto no convence y el desprecio hace caminos, se gobierna con cabeza, no gritando como un niño", agregó al recitado.

"Yo también supe ser bravo, lengua filosa y mordaz, pero aprendí que al final eso siempre sale mal. Si querés que te acompañen y te vuelvan a elegir, menos celu, menos Twitter y ponete a construir", siguió con el payador tocando la guitarra. "No alcanza con motosierra ni con bronca de ocasión, hacete querer un poco o se complica tu gestión", concluyó mientras junto a Radagast gritaban "viva la Patria". El mensaje, oculto en lo lúdico del recitado, fue un guiño directo al momento actual del gobierno de Javier Milei.

El reencuentro de Pergolini y Tinelli

La periodista Mercedes Ninci fue quien registró el esperado reencuentro y compartió el video en sus redes sociales. "Se mataban", comentó en tono irónico, antes de remarcar: "Este es el encuentro del año". En la charla, Ninci le preguntó a Marcelo Tinelli si aceptaría participar en el ciclo de Mario Pergolini, Otro día perdido, que se emite por El Trece. La contestación no dejó dudas: "Nunca me invitaron al programa. La verdad que no sé si iría". En ese momento, Pergolini intervino para aclarar que "no lo invitaron" y que él no se encarga de "la agenda".

Tinelli insistió en la misma idea: "No me invitaron. Él no maneja la agenda y yo no sé iría". Y cerró con una aclaración: "Si no voy no es porque pase factura, para nada. Yo tengo la mejor con él, más allá de todo". Luego, Ninci les consultó sobre los roces que tuvieron en el pasado. Pergolini descartó que exista alguna "grieta" y sostuvo: "Nos conocemos hace mucho". Por su parte, el exconductor de Videomatch agregó: "Son cosas de pendejos, ya está".