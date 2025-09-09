Revés para el Pelado Trebucq: la decisión de Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata le dio un fuerte golpazo a Esteban Trebucq en las últimas horas, justamente el club del cual el "Pelado" es hincha. La institución anunció durante la tarde del lunes 8 de septiembre del 2025 una nueva "Charla Pincha", en la que el conductor afín a Javier Milei y La Libertad Avanza iba a decir presente. Sin embargo, las críticas por parte de los fanáticos no tardaron en llegar en las redes sociales y el evento programado para los próximos días finalmente quedó sin efecto.

Pasaron sólo cuatro horas entre el posteo del anuncio y la determinación de suspender la presentación del conductor de La Nación+. "El próximo viernes 12 de septiembre tendremos un nuevo capítulo de nuestras Charlas Pinchas, para hablar sobre ´Estudiantes: Revolucionario de cuna´ junto a Esteban Trebucq. La entrada será libre y gratuita y el ingreso será por 115 y 56", rezaba la publicación borrada, que se convirtió en una catarata de mensajes de repudio. Esto obligó al "León" a eliminarla dando lugar a otro comunicado que muchos celebraron.

Estudiantes de La Plata suspendió la charla que iba a dar el Pelado Trebucq

"Informamos que, por cuestiones de organización, la Charla Pincha prevista para el viernes 12 de septiembre en el Auditorio de UNO queda suspendida", escribieron desde las redes del "Pincha" para confirmar que el evento en cuestión no se llevaría a cabo. En cuanto a las respuestas de la gente, varios cuestionaron al club y la dirigencia por invitar al periodista, además de que en el segundo posteo celebraron la decisión de darlo de baja y hasta algunos pidieron que lo declaren "persona no grata". Esto último no sucedió, pero lo sucedido causó un fuerte impacto que no tardó en hacerse viral.

El comunicado de Estudiantes de La Plata sobre la charla que brindaría Esteban "Pelado" Trebucq

Mientras tanto, el equipo comandado por Eduardo Domínguez se prepara para afrontar lo que viene tanto en el Clausura como en la Copa Libertadores en las próximas semanas. El sábado 13 de septiembre desde las 19 horas recibirá al River Plate de Marcelo Gallardo por el certamen doméstico en el que marcha sexto en la Zona A y cinco días más tarde visitará a Flamengo en Brasil, por los cuartos de final del torneo continental. Con la cabeza puesta en ambos frentes, el conjunto de La Plata no pierde de vista el objetivo de volver a salir campeón y sueña con lograrlo en este último tramo.

El fixture de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura y la Copa Libertadores