El Pelado Trebucq explotó contra el Gordo Dan y lo destrozó tras la derrota de Milei: "Cachivache"

Se pelean entre ellos: el Pelado Trebucq destrozó al Gordo Dan tras el papelón electoral de La Libertad Avanza.

El Pelado Trebucq se enojó con el Gordo Dan y lo expuso al aire de su programa en Bondi. El periodista enumeró al influencer libertario como uno de los motivos por los cuales Javier Milei y La Libertad Avanza cayeron de forma contundente en las Elecciones 2025.

"Hizo todo mal. Se mostró insensible ante un sector débil e indefenso. Como corolario de todo esto, lo mandó al cachivache del Gordo Dan a decir cualquier cosa de la hija de Luis Juez", comenzó diciendo El Pelado Trebucq, y agregó: "No me parece que sea de buen ser humano eso. Si querés hacerlo, hacelo después de las elecciones. No solamente perdió por el Gordo Dan, perdió por mucho más".

"Mientras yo me quedé sin trabajo por defender al hoy presidente de la Nación, esa gente jugó con el crédito ajeno. Dinamitó el crédito ajeno. El Gordo Dan no tiene crédito, su grupo de gente tampoco. Jugaron con el crédito del presidente, le tomaron el pelo a todo el mundo y así terminó todo esto", sentenció El Pelado Trebucq.