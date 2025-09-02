El Pelado Trebucq defendió a Karina Milei con una insólita frase: "Nulo"

El periodista Esteban "El Pelado" Trebucq se tiró arriba de la granada y saltó a defender a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Qué dijo el conductor televisivo sobre la prohibición de difundir los audios que la involucran.

La defensa de Trebucq de los ataques del Gobierno a la prensa fue a contramano, incluso, de la posición que adoptaron otros periodistas cercanos al Gobierno. "¿Cuál es el valor periodístico de eso? Es nulo, absolutamente nulo", dijo en La Nación Más sobre los audios de Karina.

"No escuché el audio de Karina Milei y no lo voy a escuchar. Ni lo voy a poner al aire. Y entiendo que este canal, además, tomó la decisión de no ponerlo al aire, lo cual celebro. Porque eso, a mi modo de ver, no es periodismo", continuó el periodista.

Luego, el Pelado concluyó: "¿Vamos a hacer periodismo cortando audios de charlas privadas de los seres humanos? Que me dijo esto, que me dijo lo otro, que el funcionario tal es un tarambana, que el otro es un inútil, que el otro es un sorete, que el otro es un mal hablado, que el pelado no tiene pelo, que el otro es un ensobrado. ¿Cuál es el valor periodístico de eso? ¿Cuál es el interés público?".

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cambió de opinión: qué decía antes sobre la difusión de audios

Mientras Esteban Trebucq realizaba su editorial contra la difusión de audios, se viralizó un mensaje que publicó en X en 2017, cuando expresó: "Típico de K básico: se horrorizan por la divulgación del audio de Cristina-Parrilli y no por el contenido en sí. Hablen de eso, tarambanas". Una vez difundido ese tuit, las respuestas se llenaron de mensajes sobre el editorial del lunes.