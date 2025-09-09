Kicillof: “Creo que Milei no me llama porque no se atreve”

Tras el contundente triunfo electoral, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof afirmó que, a pesar de que Nación convocó a una mesa política nacional, no recibió llamado. “Milei no me llama porque no se atreve a hacerlo”, dijo en El Destape Radio. “Él mismo se faltar el respeto como Presidente haciendo las cosas que hace. Que me llame, yo voy a tratarlo con respeto. Es necesario y urgente; es Presidente de la Argentina, no es tuitero ni economista, que se haga cargo de ese lugar”, remarcó.

“Lo cortes no quita lo valiente; tenemos una responsabilidad institucional. Milei será un irresponsable como es, pero yo no, y tengo que hablar con él. (Desde el Gobierno Nacional) No me llamaron”, contó y agregó que en el grupo de Whatsapp de los Gobernadores “habló de algún llamado de Nación”

En ese sentido contó que “con los Gobernadores tenemos un principio de acuerdo, hemos firmado varios documentos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI)”. Para Kicillof el Gobierno Nacional, tendría que anunciar “hoy mismo” que “las leyes que se votaron sean respetadas por el Ejecutivo y no se veten”.

En relación al resultado electoral, Axel Kicillof dijo que “el pueblo de la provincia de Buenos Aires ganó. Fue una verdadera expresión democrática y política de un pueblo que está recibiendo el castigo permanente de una decisión; esta es una provincia de matriz productiva e industrial”. Con el resultado de las urnas, el mandatario bonaerense hizo hincapié en que “el Gobierno tiene que cambiar el rumbo, la mirada. Estamos en San Nicolás con unas crisis del sector metalúrgico, en Mar del Plata con una sector pesquero, tenemos una crisis en el sector textil y una crisis laboral. El gobierno se tiene que despertar”, remarcó.

“La provincia de Buenos Aires es un objetivo a destruir en términos productivos por Milei. El pueblo de la provincia de Buenos Aires puso en valor de lo que había dicho en el 2023; la campaña ahí era la derecho o los derechos. Y fueron los derechos”, manifestó.

Finalmente, el mandatario señaló que “hubo un reconocimiento al gobierno bonaerense y al enfrentamiento que tuvimos. La mayor parte de los gobernadores, no todos, pero cuando ganó Milei buscaron algún tipo de posibilidad de congraciarse; yo no lo hice. Este triunfo también es darle al peronismo un lugar de reconocimiento y acompañamiento en la sociedad después de lo que nos pasó con Alberto. Es mostrar que hay otro camino”.