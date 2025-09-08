Crisis en La Libertad Avanza: el Gordo Dan se niega a ser la cara de la derrota y le tiró con todo a Pareja

Después de la derrota de La Libertad Avanza (LLA) contra Fuerza Patria en las elecciones del domingo y de que sectores del oficialismo lo señalaran como una de las posibles causas del derrumbe en las urnas, el troll oficialista Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como "El Gordo Dan", apuntó contra candidatos y el armador de los libertarios en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

"DT, ordene ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos", escribió en Parisini en dirección al presidente Javier Milei en su cuenta de X, en la que retuiteó varios mensajes en los que se cuestionaba el accionar de Pareja, como el que decía: "Muchas gracias Pareja. Vos nos diste el armado, vos nos diste alegría, lo que hiciste en la Provincia no se olvida en la vida".

Además, escrachó a Santiago Rodríguez, candidato a concejal suplente en la Octava Sección Electoral, quien subió a sus Mejores Amigos de Instagram fotos burlándose de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Primer candidato a concejal de La Libertad Avanza suplente por la octava sección electoral, publicando esto en el día de hoy en mejores amigos de Instagram", escribió Parisini.

Luego, cuestionó al diputado provincial electo por la Tercera Sección, Maximiliano Bonadarenko, por contar que su "mamá es jubilada y no llega a fin de mes". Tras esa declaración, El Gordo Dan tuiteó: "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección".

También retuiteó un tuit del reconocido troll "Pregonero", que narró: "Se dio vuelta un diputado de LLA menos de 24 horas después de ser electo".

El Gordo Dan, protagonista de la última semana antes de las elecciones

La semana pasada, El Gordo Dan fue protagonista por sus repudiables dichos sobre la hija con discapacidad de Luis Juez, después de que el senador acompañara el rechazo al veto presidencial a la emergencia en discapacidad.

En su deplorable mensaje, Parisini escribió -y luego borró-: "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei".

Cuando comenzó a viralizarse el mensaje, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce del influencer. "Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería", dijo Francos en TN.