La inesperada crítica de Jonatan Viale al gobierno de Milei: "No podés".

El periodista Jonatan Viale apuntó contra el gobierno de Javier Milei después de que el Congreso rechazara el veto presidencial a la emergencia en discapacidad. Qué dijo Viale en TN.

Los dichos de Viale fueron a raíz de un desagradable tuit del troll oficialista Daniel Parisini, conocido en redes sociales como Gordo Dan, sobre la hija con discapacidad del senador Luis Juez. "Horrible", sentenció Viale.

El Gordo Dan, además de troll de Milei en redes sociales, conduce el programa "La Misa", que sale por el canal de stream Carajo y donde el Presidente apareció como invitado semanas atrás. "No se entiende, no", opinó Viale al leer el mensaje que publicó en X.

"No podés", continuó Viale, quien consideró al tuit como "desagradable" y reveló: "Acá contó Luis Juez, y creo que el mismo Milei, que Milei había quedado conmovido con la historia de Milagros, la hija de Juez. Y le había conseguido incluso un tratamiento especial, ayuda".

La inesperada crítica de Jonatan Viale al gobierno de Milei: "No podés".

La opinión de Viale sobre la votación en el Congreso

Después de pedir que el Gordo Dan borre el mensaje "por voluntad propia", dio su opinión sobre lo sucedido en el Senado antes. "Más allá de Juez, 63 votos en contra. No fue Juez. Si no es como que votan un malo. El problema no fue Juez. Fueron todos los radicales, todos los del PRO, Juez incluido, (Alfredo) De Ángeli, (Guadalupe) Tagliaferri, y hasta algunos aliados provinciales", explicó, antes de agregar: "¿Te acordás que veníamos hablando de cómo el Gobierno termina sus relaciones? ¿Para bien o para mal? ¿Que tiene muchos heridos? (Diana) Mondino, (Nicolás) Posse, (Victoria) Villarruel. Bueno, acá pasa lo mismo. Juez era una persona que no estaba, lo incorporaron y otra vez ".