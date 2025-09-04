Espert se enojó feo con Jonatan Viale tras una pregunta sobre Spagnuolo: "No me rompas las bolas"

Espert se enojó feo con Jonatan Viale tras una pregunta sobre Spagnuolo: "No me rompan las bolas".

El diputado nacional de La Libertad Avanza y candidato para renovar su banca en las elecciones del 26 de octubre, José Luis Espert, tuvo un fuerte cruce con el periodista Jonatan Viale por su vínculo con el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.

Desde que se conocieron los audios en los que Spagnuolo vinculaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a una presunta red de coimas que incluía a prestadores de discapacidad, se vinculó al ex titular de la Andis con Espert. Ahora, el economista y diputado negó habérselo presentado a Milei.

"Lo conocí como he conocido a 10 millones de personas", le dijo a Viale, quien le estaba realizando una entrevista en Radio Rivadavia. "No me rompas las bolas con eso", continuó, con violencia.

Luego, Espert le comentó a Viale, quien se mostró sorprendido por la vehemencia del legislador nacional y candidato de La Libertad Avanza. "Chicos, yo los juegos de todo el mundo los entiendo porque tengo muchos más años que ustedes y juego a la mancha con gente normal. Pero esto de que quieren, no ustedes, pero parte del periodismo, de que yo le presenté a Milei a Spagnuolo, yo sé lo que buscan", continuó y sentenció: "Como hay algo raro detrás de Spagnuolo, hay algo raro detrás de Espert".

En paralelo, el Congreso le dio otro golpe a Milei por sus ataques a las personas con discapacidad

Mientras sigue vigente el escándalo por las presuntas coimas de los prestadores de discapacidad a Karina Milei y su entorno, el Congreso rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad.

El rechazo al veto fue contundente: 63 senadores pidieron insistir con el proyecto original y solamente siete, de los cuales cinco eran de La Libertad Avanza, respaldaron al Presidente. Afuera del Congreso, integrantes del colectivo de personas con discapacidad festejaron una vez que se conoció el resultado parlamentario.