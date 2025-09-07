Mirtha Legrand expuso a un invitado en pleno vivo.

Mirtha Legrand recibió en su mesa de El Trece a un reconocido periodista de TN y, en medio de una charla, le hizo vivir un momento algo incómodo. La diva de los almuerzos tuvo un error en relación a la profesión del conductor y, ante la respuesta de éste a esa equivocación, ella fue letal.

Se trató de Diego Sehinkman, el periodista que sale al aire cada día en TN y acudió al programa de Mirtha Legrand para analizar el contexto político de cara a las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires que tienen lugar este 7 de septiembre. “Diego Sehinkman, sos periodista y economista", comentó la diva para darle paso al comunicador a que se explayara.

"Periodista psicólogo", la corrigió Diego Sehinkman en alusión a que no es economista su profesión no relacionada con los medios. Fiel a su estilo, Mirtha Legrand ubicó al periodista en pleno vivo con la típica frase que suelta cada vez que alguien la corrige en vivo: "Nunca corrijas a una conductora, vos dejala que lo diga. Pasa desapercibido".

En el programa de Mirtha Legrand, también estuvieron presentes esa noche Santiago Maratea, Nora Cárpena, Mora Godoy y Luciano Cáceres, a quien la madre de Marcela Tinayre también le hizo vivir un momento algo incómodo con una pregunta sobre su vida personal.

La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Luciano Cáceres en El Trece.

"Tengo una hija de 15, Amelia Manola, le puse yo ese nombre y no le gusta nada ahora, de chiquita sí le gustaba. Es una hija compañera hermosa, artista también, estudia muchísimo, va a un secundario con danza, y después estudia canto, comedia musical", soltó el actor en alusión a la hija de tiene con Gloria Carrá. En ese momento, Mirtha Legrand soltó: "A veces sí, a veces no, como todas las relaciones, pero la prioridad es Amelia”, respondió por su parte el actor de teatro, televisión y cine.

Mirtha Legrand.

Los fuertes dichos de Mirtha Legrand tras la separación de Accardi y Vázquez

"Ella habló largo en cámara, en televisión. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se habla más. Creo que está mal que lo haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero, bueno, existe, es así", comentó Legrand después de que Gimena Accardi contara en público que le había sido infiel a su esposo y que ese habría sido la gota que rebalsó el vaso en la relación.