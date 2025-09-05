Marcela Tinayre habló con preocupación sobre el presente de su madre, Mirtha Legrand.

En Los profesionales de siempre (El Nueve) salió a la luz un nuevo capítulo sobre la vida de Mirtha Legrand y el entorno que la acompaña en sus apariciones públicas. Fue su hija, Marcela Tinayre, quien sorprendió al admitir la preocupación que le genera el ritmo de la diva.

“Me sorprende a mí también, a la mañana veo los medios y veo a mamá en un lado y en otro y digo ‘cómo hace’. Lo tiene muy pautado, la semana pasada la vi cansada en una foto y le dije ‘mamá pará un poco’ y me dijo que ya se había comprometido”, reveló.

Marcela Tinayre junto a Mirtha Legrand y Juana Viale.

En el programa también se habló de las tensiones que existen alrededor de la conductora. La panelista mencionó que tras el despido de su chofer, Vidal Rivas habría sentido temor de ser el próximo en quedar afuera. “Hay una guerra en el entorno por el amor de Mirtha”, contaron en el ciclo, donde remarcaron que Rivas está “a sol y sombra” con la Chiqui.

Finalmente, señalaron que la verdadera preocupación pasa por la actitud de algunos miembros del séquito, atentos a no perder sus lugares cerca de la histórica conductora.

Qué piensa Marcela Tinayre sobre el despido del histórico chofer de Mirtha

En medio de la polémica por el despido de Marcelo Campos, histórico chofer de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre fue consultada en Intrusos (América TV) y reaccionó con incomodidad: “Lo de Marcelo para mí fue hace mil años. Se ocupan los abogados, no me importa nada lo que me puedas chusmear”.

Molesta por el tema, lanzó: “Cada uno se defiende como puede. ¿Pero por qué me tirás temas de mie**da?”. De esta forma dejó en claro que no quería hablar de la cuestión legal que atraviesa a la familia.