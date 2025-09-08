El Turco Asís y un tremendo análisis de la derrota de Milei en Provincia de Buenos Aires.

El analista político Jorge "El Turco" Asís explicó los motivos por los cuales Javier Milei y La Libertad Avanza perdieron con holgura en las Elecciones 2025 de la Provincia de Buenos Aires. Según él, hubo un "error fundamental" que llevó al oficialismo a caer ante Fuerza Patria con Axel Kicillof a la cabeza.

"Probablemente el error fundamental consistió en interpretar mal la elección que alcanzó a marcarle los límites. Se confundió al nacionalizar la campaña ostensiblemente provincial. Exceso de dramatismo sobre lo que no figuraba en ninguna parte, como la legitimidad del Gobierno de Consultores que preside. En la mesa estaba simplemente la capacidad de movilización de los minigobernadores de la Provincia del Pecado que se jugaban los Concejos Deliberantes. La vida. Motivación superior", explicó Asís en su sitio web.

Por otra parte, El Turco Asís añadió: "Sin darse cuenta, Milei dedica gran parte de la derrota a Axel, El Gótico, el “enano soviético”, inapelable triunfador. Economista de verdad. Ensayista para colmo de John Maynard Keynes, el estudioso que Milei más detesta".

La resurrección del peronismo, según El Turco Asís

"Otro error significativo consistió en diabolizar el último producto cultural del peronismo. Sin embargo la consigna 'kirchnerismo nunca más', lejos de desterrarlo, colaboró con la resurrección multiplicada del peronismo, por definitiva vez. Incluso justifica la repentina aglomeración en la calle San José, debajo de la ventana donde suele aparecer la silueta de La Doctora", sentenció El Turco Asís, en alusión a Cristina Fernández de Kirchner.