Reapareció Agustín en Gran Hermano y se picó todo: "Basta de caretaje"

Agustín Guardis volvió a la casa de Gran Hermano con una fuerte advertencia para sus excompañeros.

Agustín Guardis, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), volvió a aparecer en el programa tras su salida del certamen y les dejó un duro mensaje a sus excompañeros, que dejó a toda la casa sumergida en un clima de tensión, enojo e indignación.

"Frodo", quien se nombra a sí mismo como "el estratega de la casa", aprovechó la ocasión para enviarle un cálido saludo a Marcos Ginocchio, con quien llegó a forjar un profundo vínculo de amistad. Sin embargo, cuando fue el turno de decirles unas palabras a Romina Uhrig, Julieta Poggio y Nacho Castañares, les dejó un hostil mensaje.

“Me parece que todavía no encontraron nada de la estrategia de juego que yo dejé ahí adentro de la casa. Y hasta que llegue la final, no se van a enterar de nada de nada", comenzó Agustín. Acto seguido, agregó: "Y escuchen otra cosa: a ver si se animan a decirse los unos a los otros en la cara las cosas que piensan. Basta de caretaje, en serio se los digo, por favor”.

Luego, finalizó con unas palabras para "El Primo": "Un mensaje para mi amigo Marcos, que lo amo, decirle que le deseo lo mejor, que sea el campeón de este GH. Estoy haciendo todo el aguante desde acá afuera... Porque para el amigo, todo; para el enemigo, ni Justicia". Julieta reaccionó furiosa y gritó: "No me hago cargo de nada de lo que dijo". Mientras algunos televidentes defendieron a la bailarina, otros usuarios de las redes opinaron que tiene "cola de paja" y que no debería haber dicho nada.

El mensaje de Coti Romero para Romina y Julieta en Gran Hermano

Agustín no fue el único que tiró una fuerte indirecta para Romina y Julieta. Coti Romero, la principal rival de las dos jóvenes, también aprovechó la oportunidad para descargar toda su bronca. “Primero que nada les deseo mucha suerte. Segundo, Francia. Y tercero, Nachito te tengo muchísimo cariño, espero que afuera podamos llevarnos bien y salir juntos, sos el único que entendió que esto era un juego", comenzó la correntina.

Acto seguido, le dijo a Marcos que le tenía "muchísimo cariño" y que le deseaba mucha suerte porque es "un grande". A Camila Lattanzio, quien ingresó a la casa más tarde, le dijo: "Cami, sos auténtica, una genia, seguí así, sos lo más". Y cuando fue el turno de hablarles a Romina y Julieta, les manifestó: "Y bueno, para Romi y 'la princesa', quiero decirles que se ve que les dolió mucho enterarse que era un juego, que no me pueden soltar dentro de la casa. Quiero avisarles que estoy muy bien afuera, así que no se preocupen”.