El picante mensaje de Coti que arruinó a Julieta y Romina en Gran Hermano

La exparticipante correntina grabó un video para sus compañeros, pero les lanzó una fuerte mensaje a las concursantes.

A tan solo dos semanas de la final de Gran Hermano, las tensiones dentro de la casa crecen cada vez más, sin embargo, también continúan afuera. Esto quedó claro cuando la producción decidió mostrar un particular video grabado por Coti Romero para todos los participantes, pero en donde apuntó especialmente contra Julieta y Romina.

Luego de que se definiera la última placa por nominación de los participantes, todos los participantes quedaron en camino a la gala de eliminación, menos Nacho, quien ganó el liderazgo de la semana. Como todos cuentan con la misma posibilidad de irse, la producción decidió añadirle más "picante" a la competencia y les mostró mensajes grabados por parte de los exparticipantes.

Ariel, Daniela, Juliana, Martina, María Laura "Cata", Walter "Alfa", Lucila "La Tora" y Maxi se sumaron a la dinámica y les grabaron un mensaje a sus compañeros. Sin embargo, el que más polémica causó fue el que grabó Coti, en donde le demostró su cariño a Nacho, Marcos y Camila y les lanzó un fuerte palito a Julieta y Romina.

“Primero que nada les deseo mucha suerte, segundo Francia y tercero, Nachito te tengo muchísimo cariño, espero que afuera podamos llevarnos bien y salir juntos, sos el único que entendió que esto era un juego", empezó por decir la correntina. Luego, añadió: "A Marquitos le tengo mucho cariño y le deseo mucha suerte también, sos un grande, te apoyo siempre. Cami, sos auténtica, una genia, seguí así, sos lo más".

Sin embargo, justo cuando parecía que el video se iba a finalizar, Romero decidió enviarles un mensaje a Julieta y Romina que las hizo enojar. Precisamente, el vínculo entre las tres no terminó de la mejor manera luego de que la correntina les hiciera la nominación espontánea luego de "prometerles lealtad".

En este marco, Coti finalizó el video: "Y bueno, para Romi y 'la princesa' quiero decirles que se ve que les dolió mucho enterarse que era un juego que no me pueden soltar dentro de la casa. Quiero avisarles que estoy muy bien afuera, asique no se preocupen”.

La Tora y Coti tuvieron una feroz pelea en Telefe: "¿Cuál es el problema?"

Lucila "La Tora" Villar y Coti Romero trataron de limar asperezas, pero salió todo lo contrario. Las ex participantes de Gran Hermano protagonizaron un fuerte cruce en Telefe, donde se reclamaron distintas cosas que ocurrieron tanto adentro como afuera de la casa.

La relación entre ambas no era la mejor cuando se encontraban como participantes del reality show de Telefe. De hecho, la joven correntina fue la autora del comentario viral "que se vacha", cuando se enojó con ella. En esta oportunidad, y tras la reciente eliminación de "La Tora", se toparon en el ciclo A La Barbarossa conducido por Georgina Barbarossa.

Todo comenzó cuando la oriunda de Berazategui le recriminó que le gustaba Nacho Castañares, su pareja en Gran Hermano. "Nunca me gustó, le tengo mucho cariño porque me parece que coincidimos en muchas cosas, pero no es el tipo de chico que me pueda gustar", explicó sobre el momento en que se acercó al joven de 19 años solo por estrategia, según contó.

Mientras Coti hablaba, Lucila hacía gestos que denotaban que no le creía nada de lo que estaba diciendo. "Obviamente me di cuenta que era por estrategia y yo le dije a Nacho 'salvá a quien quieras'. Lo que pasa es que Coti venía arrancando desde la semana 1, no desde la semana 4. De repente ella estaba con Alexis en pareja, pero en vez de pedirle la remera a su macho se la pidió a Nacho", lanzó para la sorpresa de todos.

Allí, Romero se defendió y reveló que cuando entró a Gran Hermano quiso jugar con los hombres. "Pero sacaste a todas las mujeres", arremetió "La Tora". "Pero es un juego, yo iba a jugar con los hombres, era lo que estaba intentando hacer. Si saco a las mujeres ¿cuál es el problema?", señaló en un clima de máxima tensión en Telefe.