Denuncian represión a una manifestación de enfermeros frente a la Legislatura porteña

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley de Enfermería profesional del sistema público de salud, pese a la protesta de los enfermeros. Los profesionales de la salud, que denuncian que la iniciativa no se los reconoce como profesionales de la salud, fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad.

"No solo no se aprueba la inclusión a la carrera 7035, sino que vienen los golpes, la represión. Desagradable momento vive la enfermería. Se aprobó una ley trucha del Gobierno de la Ciudad, en la que no nos incluyen como profesionales ni nos pagan como tales", comentaron desde ATE.

"La tiraron al piso entre cinco o siete policías, le pegaron. No la sueltan, está golpeada. Reprimieron, a mi también me tiraron de los pelos", dijo una enfermera en un video viralizado de la protesta

En qué consiste la inclusión de la enfermería en la Ley 6035

El sector reclama el tratamiento inmediato del proyecto de inclusión de la actividad en la Ley 6035, que nuclea a los profesionales de la salud, además de la igualdad de carga horaria con los demás trabajadores de ese ámbito y el 90 por ciento del sueldo de la categoría de ingreso a la carrera profesional.

ATE exige así terminar "con la modalidad punitiva de la evaluación por desempeño" y ser enrolada "en las estructuras profesionales y no dentro del escalafón general", es decir, en la carrera administrativa. Bajo este proyecto de ley, se otorgaría "el 2X1 en beneficio por el trabajo realizado en pandemia", se reconocería "la especialidad, actividad crítica y la insalubridad en los servicios de áreas cerradas", además de impulsar que en la guardia de enfermería se reconozcan las horas de recargo en los días no laborales y feriados.

En diálogo con El Destape, Luciana Franco, enfermera del Hospital Fernández y secretaría general de ALE, destacó el tratamiento de la Ley y sostuvo que “lo que cambia con el reconocimiento de la enfermería es nuestra vida radicalmente porque nos ubicará los sueldos en primer lugar y porque nuestras condiciones laborales van a mejorar notablemente”.

"Así que el reconocimiento mejorará mucho nuestra calidad de vida y también la calidad de atención. Hoy la enfermería se encuentra bajo la línea de pobreza porque cobramos menos de un millón de pesos con años y años de antigüedad”, enfatizó y agregó: “Sabemos que nuestro reclamo es justo no solo por nosotros sino por la comunidad. Es una situación histórica y única para nuestra profesión que la va a enaltecer en todos los ámbitos y va a ser el punto de partida para el crecimiento de la profesión en todo el país”, cerró.