CABA: nombres y batallas de la primera gran elección del año

Por varios motivos, las elecciones de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires convocadas para el 18 de mayo se convirtieron en clave para el inicio del año electoral. A las 0.00 de este domingo cerró la inscripción de candidaturas y se terminó de definir la composición de las listas. El espacio que va del centro a la ultraderecha, que viene gobernando la CABA desde hace 18 años, esta vez irá repartido en dos listas principales entre la macrista Buenos Aires Primero que encabezará la diputada Silvia Lospennato y la de La Libertad Avanza del vocero Manuel Adorni, que a su vez sufireron desgajamientos con las opciones de Volvamos Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta y de la Ucedé con Ramiro Marra. La división inyectó optimismo al espacio del peronismo porteño nucleado en Es Ahora Buenos Aires que con Leandro Santoro a la cabeza apunta a un triunfo histórico. La suspensión de las PASO derivó en que se inscriban 15 listas, con sorpresas y aventureros varios, en busca de terciar en la discusión mayor.

PRO-Buenos Aires Primero

Rotos los puentes a nivel local con La Libertad Avanza, el jefe de gobierno, Jorge Macri, decidió adelantar las elecciones en busca de revalidar los títulos del PRO en la Capital. Inscribió un frente con fuerzas menores de la derecha porteña y le costó encontar la candidatura ideal. Se habló de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro de Salud Fernán Quirós, pero los dos rechazaron el ofrecimiento. La responsabilidad recayó en Lospennato, que un día antes de su designación renunció a la comisión directiva del PRO bonaerense. Así de repentino todo. La diputada, que se hizo conocida durante el debate por el aborto, recientemente redactó con el gobierno de Javier Milei el proyecto de Ficha Limpia.

La acompañarán en la lista varias caras conocidas, incondicionales del ex presidente Mauricio Macri: el ex diputado y actual ministro de Desarrollo Económico porteño Hernán Lombardi, la vocera Laura Alonso, el ex secretario privado de Macri y actual legislador Darío Nieto, la joven Rocío Quiroga y el despedido ministro de Seguridad Waldo Wolff. Junto con la presentación de la lista, Mauricio Macri profundizó por estas horas sus críticas al gobierno nacional. El Pro se juega en estas elecciones su subsistencia y la posibilidad de armar en octubre un acuerdo electoral de alguna pretensión con La Libertad Avanza. Según las encuestas, la tiene complicada, con una gestión porteña que luce desteñida.

La Libertad Avanza

Con el rechazo al proyecto de presupuesto porteño, La Libertad Avanza de CABA que responde a Karina Milei terminó de quebrar lanzas con el macrismo y se dispuso a dar pelea en soledad. "El Jefe", además, expulsó al legislador Ramiro Marra por no alinearse a sus directivas. El gesto de autoridad los obligó a pensar en alguna de sus figuras nacionales en este comicio local. La responsabilidad terminó recayendo en Adorni, que no estaba convencido de dejar su puesto de vocero. Lo seguirán en la boleta la directora del Banco Nación, Solana Pelayo, el titular de la Agencia de Bienes del Estado, Nicolás Pakgojz, la comunera Andrea Freguia y Juan Pablo Arenaza, el ex jefe de campaña de Patricia Bullrich.

Los cuestionamientos de LLA a Macri son por derecha. Le critican que no utiliza la motosierra para hacer ajuste en la CABA y que no baja los impuestos. Las dos primeras fotos de Adorni como candidato fueron con una motosierra, en su primera caminata Bullrich habló de una "motosierra desafilada" y la jefa del bloque de legisladores, Pilar Ramírez, planteó que "la motosierra llegó a la Ciudad, basta de tijeritas". Monotemático.

PJ-Es Ahora Buenos Aires

A diferencia de las otras dos listas con chances, la coalición antes conocida como Unión por la Patria tuvo definido desde el vamos que su candidato sería el diputado Leandro Santoro. Muy distinto del caso de Lospennato y Adorni, Santoro viene recorriendo la Ciudad y enfocado en sus problemas desde hace tiempo, con miras a presentarse nuevamente para la jefatura de gobierno en 2027. "El tiempo de una ciudad que en vez de expulsarse, te abraza. El tiempo de una ciudad que se encuentra", plantea Santoro en su primer spot, un mensaje distinto al de sus rivales. De origen radical, Santoro muestra en los sondeos buenos índices de imagen y de intención de voto, lo que le otorga chances ciertas de triunfo.

La lista fue de las últimas en definirse este sábado. Lo seguirán la vicedecana de Medicina Claudia Negri, el secretario general de la JUP porteña Fede Mochi, la referente de la economía popular y el espacio de Juan Grabois, Mariana González, el legislador camporista Juan Modarelli, la dirigente del gremio Suterh Noemí Gemignani, el referente social "Pitu" Salvatierra y la arquitecta Bárbara Rossen. Unión por la Patria renueva ocho legisladores. La expectativa es renovarlos todos y, si la suerte acompaña, sumar alguna banca más.

Volvamos Buenos Aires

Maltratado por el macrismo duro, el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta resolvió retomar la política local con una coalición junto a Confianza Pública de Graciela Ocaña. Ex integrantes de Juntos por el Cambio, tienen como destino lógico restarle apoyos al Pro. A Larreta lo seguirán en la boleta la senadora Guadalupe Tagliaferri, el ex titular de la Legislatura Emmanuel Ferrario, Melisa Balbi -de la fuerza de Ocaña- y, una sorpresa, el ex jefe de gobierno y ex secretario de Cultura Jorge Telerman. Convencido de que los porteños tienen muy buen recuerdo de sus ocho años de gestión, Rodríguez Larreta planea hacer campaña marcando las falencias de la actual administración de Jorge Macri. "En la Ciudad hay olor a pis", fue la frase que quedó de sus primeras apariciones.

UCeDé

Integrante del grupo fundador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra fue el candidato a jefe de gobierno del mileismo en 2023, pero luego cayó en desgracia con la hermana Karina. Sin embargo, esa noticia no llegó a todos y en las encuestas sigue figurando con alguna intención de voto porque muchos lo identifican como el representante libertario en la CABA. Qué decisión tomaría era una de las incógnitas a resolver en estas elecciones. Finalmente, se inscribió con el sello noventista UCeDé, el partido de los Alsogaray. Marra apuesta al discurso ultraderechista prometiendo eliminar "trapitos", "fisuras" y "chorros", aunque asegura que su adversario es el kirchnerismo y no Adorni. Lo acompañarán jóvenes del movimiento Libertario Liberal: Nabila Michitte, Eduardo Del Piano, Antonella Santagada y Facundo Velastiqui.

Así como el gobierno de la Ciudad acusó a la Casa Rosada de estar detrás de la lista de Rodríguez Larreta, desde el Ejecutivo nacional sostienen que el macrismo financia la aventura de Marra. Lo cierto es que las cuatro listas buscarán cosechar en el mismo sector del electorado, que en los últimos años representó algo más que el 50% de los votantes porteños.

UCR-Evolución

Hace tiempo separado del macrismo, el radicalismo porteño que lidera Martín Lousteau reflotó una alianza progresista con el GEN de Margarita Stolbizer y el Partido Socialista. En algún momento parte de la conversación, Rodríguez Larreta y Ocaña resolvieron que les iría mejor por su lado. Puesto en la disyuntiva acerca de quién debía encabezar, Lousteau, el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti y el diputado Martín Tetaz -las figuras más conocidas de la UCR porteña- decidieron reservarse para las elecciones nacionales de octubre y jugaron una carta audaz con la candidatura de la ex dirigente de la FUBA Lucille "Lula" Levy. De 29 años, Lula Levy fue una de las referentes que impulsó el reclamo de los universitarios a Milei. La secundará otro joven radical Facundo Cedeira, la abogada socialista Jessica Barreto y Josías Vázquez.

FIT-Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad

La alianza de los partidos de izquierda FIT ya tiene una historia en la CABA. La coalición que integran el Partido Obrero, el PTS, el MST y la Izquierda Socialista estará encabezada por la diputada nacional Vanina Biasi, dirigente del PO y trabajadora no docente de la UBA. La seguirá el dirigente de la juventud del PTS Luca Bonfante, la ex legisladora del MST Celeste "Cele" Fierro y el legislador de IS Pablo Almeida. "Nuestra lista representa las luchas más importantes de la Ciudad", aseguró Biasi, que este mismo sábado fue a acompañar la ocupación de la empresa gráfica Morvillo.

Principios y Valores

Así como las ofertas de derecha tienen sus propuestas paralelas, desde el peronismo porteño buscaron en los últimos días conversar con dos ofertas de raíz peronista para que se integraran de alguna manera a la lista principal de Santoro. Sin embargo, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno ratificó la boleta de Principios y Valores con el argumento de que "Santoro es radical". En definitiva, el empresario de origen coreano Alejandro Kim se propone para la legislatura como el propalador de la doctrina de Perón. Compeltan la boleta Nydia Lirola, Raúl Vázquez, Noemí Nobrega, Roberto Couto y María Florencia Moreno, la hija de Guillermo.

Movimiento Evita-Justa, Libre y Soberana

La otra escisión peronista es la que patrocina el Movimiento Evita y llevará como candidato al vicepresidente tercero del PJ porteño Juan Manuel Abal Medina. Ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner, ahora impulsa un discurso crítico del kirchnerismo

Coalición Cívica-ARI

La implosión de Juntos por el Cambio disparó esquirlas en todas las direcciones. La Coalición Cívica de Elisa Carrió, sin definirse en ninguna dirección, terminó en soledad con la postulación de la diputado Paula Oliveto junto a otro "lilito" el ex diputado Fernando Sánchez.

La sorpresa de Caruso Lombardi

Una curiosidad del cierre fue el anuncio del diputado libertario Oscar Zago que su partido, el MID que alguna vez lanzaran Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, llevará como candidato al DT y performer televisivo Ricardo Caruso Lombardi. El MID, además, de esta manera se fue de la alianza Buenos Aires Primero, que integraba con el Pro. Es que en el interín Zago recompuso su relación con el oficialismo que lo designó al frente de la comisión Bicameral de Trámite Legislativo en el Congreso y ahora salió por la tangente. "Para mí es algo nuevo, pero pasaron muchas cosas en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio", explicó Caruso su repentina dedicación por la política porteña.

Un Leandro Santoro trucho